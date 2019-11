Gejoel en boegeroep voor voorman ziekenhuizen

Voorzitter Ad Melkert van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) is in Utrecht met gejoel en boegeroep ontvangen door de honderden stakers van de ziekenhuizen. Toen hij meldde onder de indruk te zijn van de steun voor de actievoerders van patiënten, begonnen de stakers steeds luider „5 procent, 5 procent” te scanderen. Melkert zei dat dat bedrag wat hem betreft prima zou zijn, maar dat het wel betaald moet kunnen worden.

Hij wil weer met de bonden om de tafel, zei hij, om te praten over werkdruk en waardering. De demonstratie is inmiddels afgelopen. Onder de aanwezigen bevond zich ook Jesse Klaver van GroenLinks: „Ik kom ze steunen. Er wordt niet goed voor ze gezorgd”, zei hij. De ziekenhuizen moeten het personeel meer gaan betalen, vindt Klaver.

Honderden verpleegkundigen en andere ziekenhuismedewerkers waren op het Jaarbeursplein in Utrecht om actie te voeren voor betere arbeidsvoorwaarden. De stakende medewerkers maakten hun ongenoegen duidelijk met toeters en spandoeken. „De cao valt zwaar op de maag, 5 procent erbij graag”, meldde een van de spandoeken. „Als ze willen dat we stralen, moeten ze ons meer betalen”, luidde een andere tekst.

„We willen werkdrukverlichting, vooral voor verpleegkundigen, zodat er meer tijd komt voor patiënten”, verklaarde Jan van Rijn. Hij is coördinator op de sterilisatie-afdeling van het Bravis ziekenhuis in Roosendaal. Volgens Van Rijn is salarisverhoging nodig om te voorkomen dat mensen weglopen uit de zorgsector.

Gerda Doejaaren werkt als analist in het Franciscus Gasthuis in Rotterdam. Zij voert actie omdat ze vindt dat verslechteringen in de cao die werkgevers voorstellen, zoals een lagere doorbetaling bij ziekte, van tafel moeten. Ook stelt ze dat ziekenhuizen geld dat ze voor loonsverhoging hadden aan andere kostenposten hebben besteed. „De mensen zijn het nu zat. „