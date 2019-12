Geen vluchten van Eindhoven Airport door mist

Alle vluchten op Eindhoven Airport zijn woensdagavond geannuleerd wegens dichte mist. Het gaat om vier toestellen met passagiers die klaar stonden voor vertrek, maar wegens de mist niet konden opstijgen.

De passagiers van drie toestellen met bestemmingen in Oost-Europa worden in een hotel ondergebracht. Als het weer het toelaat, vertrekken ze donderdag, zei een woordvoerster van het vliegveld. Voor later op de avond staan nog enkele binnenkomende vluchten gepland. Het is nog niet bekend of die kunnen landen of moeten uitwijken naar elders.

Het KNMI heeft vanwege de mist code geel afgegeven voor de provincies Utrecht, Noord-Brabant, Overijssel, Gelderland en Limburg met lokaal zicht minder dan 200 meter.

Het vliegverkeer op Eindhoven Airport was dinsdagochtend en dinsdagavond ook al ontregeld door dichte mist.