Geen korte broek te zien bij Calvijn College

Aan de oproep aan leerlingen van het Calvijn College in Goes om in korte broek naar school te komen is dinsdagochtend geen gehoor gegeven, meldde Omroep Zeeland. Het BNNVARA-programma #BOOS had de oproep aan mannelijke leerlingen van de reformatorische school gedaan om de leiding te laten zien dat ze zelf willen uitmaken welke kleding ze dragen.

In de schoolregels van het Calvijn College staat dat meisjes een rok moeten dragen en jongens een lange broek. Dat was voor een 17-jarige leerling reden om #BOOS in te schakelen.

