Geen Berlijn, wel het Dwingelderveld

Mieneke van Hattem (46) zou dit jaar met een RD-reis naar Berlijn gaan, maar die ging vanwege corona niet door. Daarom verblijft ze deze zomer een midweek in een hotel in Dwingeloo. Grotendeels alleen.

De reis naar de Duitse hoofdstad zou plaatsvinden van 28 april tot en met 1 mei. Vier weken vantevoren kreeg Van Hattem echter te horen dat de tocht werd geannuleerd. „Balen natuurlijk, maar het was wel een verstandig besluit.”

Nieuwe plannen maakte ze in eerste instantie nog niet, maar hoe dichterbij de zomer kwam, hoe meer behoefte ze toch kreeg aan een vakantie buitenshuis.

Van Hattem, die wiskunde doceert aan de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap: „Het coronavirus maakte mijn werk de afgelopen maanden pittig. Ik heb een periode anderhalf keer zoveel uren gemaakt en ben daardoor oververmoeid geraakt. Bovendien zag ik weinig mensen: lesgeven deed ik thuis via de computer. Doordat ik alleen woon, sprak ik bijna niemand.”

Zes weken alleen thuiszitten tijdens haar vrije weken in de zomer leek haar niets. Een hotelkamer met iemand delen was geen optie vanwege de verplichte anderhalve meter afstand. Ook een busreis viel af als mogelijkheid. „Dat zou betekenen dat ik met een mondkapje urenlang in een touringbus moet zitten, ook met warm weer.”

Gelukkig vond ze via goedverblijf.nl een kleinschalig hotel in Dwingeloo dat perfect aansloot bij haar wensen: een rustig verblijf buiten de kern van het dorp, dichtbij mooie natuurgebieden. Ze kon daar vier nachten verblijven in een eenpersoonskamer. „Normaal gesproken ga ik met een vriendin of met een groepsreis op vakantie, dus het was echt afwachten hoe het in mijn eentje zou bevallen.”

Omdat ze ook wat gezelligheid wil, nodigt ze twee zussen uit om samen te eten. „Alleen eten is niet leuk, dat doe ik thuis altijd al. Voor mij hoort gezelligheid bij vakantie.” Ook een collega reist naar Dwingeloo om samen te eten en te wandelen in natuurgebied het Fochteloërveen, op de grens van Friesland en Drenthe.

Overdag vermaakt Van Hattem zich prima in haar eentje door op de fiets de omgeving te verkennen. „De afgelopen maanden is mijn fiets echt mijn maatje geweest; ik heb ruim tweeduizend kilometer gereden. Elke zondag fietste ik als enige gemeentelid twee keer naar de kerk om orgel te spelen. Dat heb ik als een enorm voorrecht ervaren. Daarnaast ging ik er na een werkdag vaak nog even op uit om de frustratie en vermoeidheid van het werk eruit te trappen. Online lesgeven is hectisch, wiskunde is geen vak dat je op afstand goed kunt volgen. Leerlingen mailden mij foto’s van hun opdrachten als ze vastliepen, maar hoe wijs je dan de fout aan? Ik was hele dagen aan het mailen en bellen. Uiteindelijk werd het me teveel: ik had last van mijn rug en ogen en kreeg migraine. De hoofdpijn nam gelukkig af als ik na een werkdag de buitenlucht opzocht.”

De Davidsplassen in Nationaal Park Dwingelderveld zijn inmiddels Van Hattems favoriete plek. Ze wandelt en fietst er graag. „Het is prachtig om daar op een bankje of in de vogelkijkhut te zitten met alleen maar stilte om je heen.” Voorop haar fiets heeft ze een handige houder voor een kaart met het fietsknooppuntennetwerk. ’s Avonds stippelt ze daarmee een route uit voor de volgende dag en bekijkt ze de weersvoorspellingen. „En soms zie ik nog een leuke aanbieding in een foldertje, zoals een bon voor gratis koffie met gebak.”

Of een eventuele volgende vakantie alsnog naar Berlijn gaat, durft Van Hattem niet te zeggen. „Laten we eerst hopen en bidden dat we goed de winter door mogen komen. Ik ben bang voor een tweede golf, omdat mensen nonchalant worden in de naleving van de maatregelen.” Daarbij vindt ze het eventueel niet op vakantie of naar het buitenland kunnen gaan een luxeprobleem. „Veel mensen kunnen zich een vakantie helemaal niet veroorloven. Ik ben nu vooral blij dat ik in mijn nabije omgeving geen sterfgevallen heb meegemaakt als gevolg van het coronavirus. Dat maakt me heel dankbaar.”

