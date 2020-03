Gebarentolk steelt dezer dagen de show

Ze was de afgelopen niet te missen tijdens de vele persconferenties van de Nederlandse regering: gebarentolk Irma Sluis. Met verve vertaalde ze ingrijpende besluiten van het kabinet voor doven en slechthorenden.

Klik op de foto om de fotoserie te bekijken.

Een vak apart. Sluis volgde er de hbo-opleiding Nederlandse Gebarentaal in Utrecht voor, een van de 140 gebarentalen die in de wereld in gebruik zijn. Ze tolkte al menig NOS-ochtendjournaal, maar voor de coronacrisis was nog wel wat aanvullende creativiteit vereist. Want hoe beeld je termen als groepsimmuniteit, quarantaine of lockdown uit?

Over één ding kon geen misverstand bestaan. Toen Sluis met een verbeten trek op haar gezicht een paar gravende klauwtjes nadeed, wist iedereen dat het over hamsteren ging.

In Nederland werd de gebarentolk tot nu toe vooral bij nieuwsuitzendingen ingezet, maar in het buitenland was de dovenhulp al bij veel meer gelegenheden gebruikelijk. Variërend van bijeenkomsten van politieke partijen tot toespraken bij de Verenigde Naties.

Zo af en toe gaat het ook wel eens fout. Tijdens een herdenkingsdienst voor de Zuid-Afrikaanse oud-president Nelson Mandela in december 2013, ‘vertaalde’ de gebarentolk de toespraak van Barack Obama alleen maar met wat wild zwaaiende armgebaren. „Compleet bedrog”, was het commentaar van deskundigen.