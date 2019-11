Filmliefhebber legt vijftig jaar lang het dorp Kockengen vast op beeld

Wie een bezoek van koningin Juliana aan het Utrechtse Kockengen of de restauratie van de kerktoren op film wil terugzien, is bij Piet Sondij (75) aan het juiste adres. Vanwege ziekte hangt hij na vijftig jaar zijn filmcamera aan de wilgen.

Deze maand ligt de vierde en laatste dubbel-dvd van de Kockenees in de schappen van een plaatselijke winkel.

Waar gaat uw laatste film over?

„De film laat het dorpsleven van Kockengen tussen 2009 en 2019 zien. Allerlei taferelen komen voorbij, zoals het autowassen voor een Pools kindertehuis, de jaarmarkt, het schaatsen slijpen, de brand in de Van Doornschool en ga zo maar door. Naast culturele onderwerpen filmde ik ook graag in de natuur. Zo maakte ik beelden van zwarte sternen in het Polderreservaat Kockengen.”

Wat vindt u zo mooi aan het filmen?

„De tijd gaat snel en veranderingen volgen elkaar in hoog tempo op. Veel zaken en gebruiken die inmiddels uit het dorp zijn verdwenen, heb ik kunnen vastleggen op film. Zoals een fragment over hoe een boer een hooiberg maakt. Daarnaast laat ik mensen graag het wonder van Gods schepping zien. Twaalf jaar lange filmde ik de buitenlandse gehandicaptenreizen van Ichthus. Elke reisgenoot kreeg naderhand een exemplaar.”

Waarom begon u met filmen?

„Ik was jaloers op het ijzersterke geheugen van mijn vrouw. Zelf schrijf ik vaak dingen op om ze te onthouden. Toen kwam ik op het idee om ook beelden vast te leggen voor later. Ik zag zoveel dingen die ik prachtig vond, zowel in de natuur als de dorpscultuur. Vijftig jaar geleden begon ik te werken als ambtenaar in Kockengen. Ik mocht toen al graag in het gemeentearchief kijken naar oude foto’s. Ik houd wel van een plaatje bij het praatje.”

Wat was uw eerste productie?

„De eerste dubbel-dvd gaven we in 2007 uit, daarop staan super 8-filmfragmenten uit de jaren 70. Bijvoorbeeld het bezoek van toenmalig koningin Juliana aan Kockengen in 1972. Het is prachtig om daar nu zo’n oud beelddocument van te hebben. Overigens monteerde mijn vrouw alle video’s. Dat liet ik volledig aan haar over.” Lachend: „We zijn een goed duo.”

Wat vinden dorpsgenoten van uw werk?

„We hebben door de tijd veel leuke reacties en aanmoedigingen van mensen gehad. Meer dan de helft van de destijds 2400 inwoners van het dorp kochten de eerste dubbel-dvd.”

Waarom stopt u met filmen?

„In april is er bij mij darmkanker geconstateerd. We bidden dat de behandelingen mogen aanslaan. Maar voor alles geldt: ”Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heeren hand”.”

