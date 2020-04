Files weg, wegenwachter krijgt meer tijd voor klus

Nu Nederland massaal thuiswerkt, verdwijnen files als sneeuw voor de zon. Wegenwachters krijgen meer tijd voor een klus.

Houd twee meter afstand. Die tekst staat ten tijde van de coronacrisis op de voertuigen van wegenwachters. Gestrande automobilisten krijgen via de alarmcentrale op het hart gebonden dat ze afstand moeten bewaren. „Die boodschap stuurt de wegenwachter via een appje of sms-bericht ook nog eens naar de automobilist”, zegt ANWB-woordvoerster Aleid Lieshout maandagmorgen.

In deze crisistijd hebben wegenwachters extra tijd voor een klus. „Zo krijgen ze de gelegenheid om bijvoorbeeld hun handen extra te wassen.”

Pech

De wegen zijn een stuk leger, sinds de oproep van de regering om zo veel mogelijk thuis te werken. De afgelopen drie weken reed er tijdens de spits ongeveer 35 procent minder verkeer, zegt Lieshout. De Wegenwacht kreeg pakweg 20 procent minder pechmeldingen. De bezetting bij de Wegenwacht is op peil, zegt ze. „De wachttijd voor automobilisten blijft nagenoeg gelijk.”

Wegenwachters met (lichte) ziekteverschijnselen blijven uit voorzorg thuis. Omdat opleidingen tot wegenwachter zijn geschrapt, kan onderwijzend personeel voor klussen langs de wegen worden ingezet. De wegenwachters werken met handschoenen aan. Ze dragen –nog– geen mondkapjes. „We volgen de RIVM-richtlijnen.”

Als iemand met corona pech heeft langs de weg, rukt de Wegenwacht niet uit. „We proberen dan wel een oplossing te vinden, bijvoorbeeld via hulp op afstand.” Lieshout zegt niet te kunnen aangeven of zo’n situatie zich al voordeed.

Wegenwachters struinen stad en land af. Zijn ze bang om besmet te raken? „Als onze wegenwachters zich zorgen maken, nemen we die signalen serieus en gaan we het gesprek aan. We willen dat onze mensen zich prettig voelen tijdens hun werk. Daarom voeren we ook beschermende maatregelen in, zoals het dragen van handschoenen.”

Botsingen

Nederland is al een week of drie nagenoeg filevrij, zegt woordvoerder Diederik Fleuren van Rijkswaterstaat maandag. „Normaal gesproken staat op een reguliere dag zowel in de ochtend- als in de avondspits ongeveer 250 kilometer file.” De stevige afname van het verkeer leidt tot „veel minder” ongevallen. „We zien bijvoorbeeld veel minder kop-staartbotsingen.”

Ondanks het luwe verkeersaanbod blijven vijf regionale verkeerscentrales en één landelijke verkeerscentrale in bedrijf, benadrukt Fleuren. Zo organiseert Rijkswaterstaat afzettingen bij wegwerkzaamheden. „Afgelopen weekend regelden we wegomleidingen in verband met de afsluiting van de Afsluitdijk.”

Via zo’n 400 digitale borden langs en boven snelwegen wijst Rijkswaterstaat weggebruikers op het belang van naleving van overheidsvoorschriften. ”Blijf thuis! Alleen samen krijgen we corona onder controle”, staat daarop. Andere bordcampagnes –zoals attenderen op het belang van een telefoonvrije autorit– zijn stopgezet.

Vrachtverkeer

Voor de transportsector grijpt de coronacrisis ook diep in. Het containervervoer vanuit de Rotterdamse haven ligt gedeeltelijk stil. Ook de malaise in de sierteelt raakt de transportwereld. Verder blijft het vervoer van auto’s en spullen voor de horeca nagenoeg achterwege. Anderzijds floreert vervoer van levensmiddelen en pakketjes, zegt Ernst Moeksis van Transport en Logistiek Nederland. Die brancheorganisatie brengt via een enquête onder zestien verschillende transportsectoren de impact van de pandemie in kaart. De uitkomst komt naar verwachting een dezer dagen.