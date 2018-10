Familiedagen Gorinchem: vossenjacht tussen de beursbezoekers

Struinen tussen de boeken, kledingadvies op maat ontvangen of een gratis frietje eten. De vijftiende editie van de Familiedagen is dinsdag in Gorinchem geopend. „Iedereen is hier christelijk.”

„Waar ben jij nou? Ik sta nog bij de trouwjurken.” De gemoederen raken wat verhit tijdens een telefoongesprekje. De tussen de jurken wat verloren ogende man is niet de enige die zijn reisgezelschap in de drukte is kwijtgeraakt. Rijendik schuifelen de bezoekers van de Familiedagen in Gorinchem door de gangpaden langs de stands. Geregeld klinkt een oproep door de luidsprekers aan ouders om zich met hun kind te verenigen.

De Familiedagen gingen dinsdag van start en duren tot en met donderdag. „Een dagje uit voor de familie”, zo karakteriseert Arina de Kreek, marketingcoördinator van het evenement, de Familiedagen. „Moeders kunnen shoppen, de kinderen spelen en voor de mannen is er bijvoorbeeld het podium met muziek of een lezing.” Dit jaar zijn de kinderactiviteiten flink uitgebreid, vertelt De Kreek. „We wilden meer aandacht voor kinderen. Als zij zich vermaken, zijn de ouders ook blij.”

vidfamdag

Nieuw in deze editie is het Kennislokaal, een klein podium waar lezingen gehouden worden. Daardoor ontstaat er op het hoofdpodium meer ruimte voor muziek. Het evenement loopt goed, zegt De Kreek. „Met 210 exposanten zitten we helemaal vol.” Over het aantal bezoekers durft ze dinsdag nog geen uitspraak te doen. „Het is in ieder geval aardig druk.”

Het echtpaar Klop uit Hardinxveld-Giessendam is trouwe bezoeker. Iedere beurseditie mogen er een paar kleinkinderen mee. Deze keer zijn Annemijn (9) en Lisette (15) van de partij. De nichtjes zijn zelf op stap geweest terwijl hun grootouders op eigen tempo de beurs verkenden. Annemijn heeft ook al wat gekocht: „Snoepjes!”

Ze komen voor de gezelligheid, vertelt oma Klop. „Het is ontzettend leuk. We werden net al door mensen uit Nijkerk die we hier ontmoetten op de koffie uitgenodigd.” Opa Klop heeft nog wel „een minpuntje. Er is ontzettend veel, maar niet voor mannen. Een stand met gereedschap zou leuk zijn, of met overhemden. Vroeger waren zulke dingen er meer.” Toch vermaakt hij zich wel: „Als er jongere kleinkinderen mee zijn, blijf ik bij hen. Dan gaat mijn vrouw alleen shoppen.”

Escaperoom

Voor de stand van de Stichting Hulp Vervolgde Christenen deelt Herman Meijer (26) folders uit. „Ik probeer sponsors te vinden voor dominees in landen waar heel weinig gelovigen zijn. We willen deze voorgangers helpen met financiële steun en training om in die landen het Evangelie te verspreiden.” De stichting gaat creatief te werk om de beursbezoekers met haar werk bekend te maken. „We hebben een vossenjacht voor de kinderen georganiseerd. Ook is er een escaperoom; daar kunnen mensen proberen uit een gevangenis aan de grens van China te ontsnappen.”

Tegen een muurtje verorberen de Nunspeetse Rosanne (17) en Eline (22) Pater een bakje gewokte kip. „Daar hoefden we het minst lang voor te wachten.” Rosanne is een trouwe bezoeker van de Familiedagen. Deze keer heeft ze een jurkje gescoord. De dames zijn niet doelbewust op zoek om iets te kopen. „Ik koop niets als ik het niet nodig hebt”, zegt Eline. „We komen voor de gezelligheid en voor de sfeer; iedereen is hier christelijk. En het is natuurlijk leuk dat al het eten gratis is.”