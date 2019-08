Door een explosie in een flatwoning in een appartementencomplex in Hoorn zijn de voor- en achtergevel van die woning eruit geslagen. Een persoon is aangehouden.

Het gebouw staat aan de Kaap Hoorn. De schade is aanzienlijk, omdat ook een gedeelte van de pui naar beneden is gevallen op de parkeerplaats. Daardoor zijn een aantal auto’s beschadigd, aldus een politiewoordvoerster.

Wat de explosie heeft veroorzaakt wordt onderzocht.