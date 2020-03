Ex-coronapatiënten opgeroepen om antistoffen te doneren

Bloedbank Sanquin gaat genezen coronapatiënten oproepen om bloedplasma te doneren. Met de antistoffen in het plasma kunnen mogelijk ernstig zieke coronapatiënten worden behandeld.

Dat meldt Sanquin woensdag. Genezen coronapatiënten die positief zijn getest op het virus krijgen via de GGD een brief met een oproep zich te melden bij de regionale bloedbanken. Ze moeten dan twee weken vrij zijn van klachten.

Hoogleraar en arts-microbioloog Hans Zaaijer van Sanquin meldt in het AD van woensdag dat bij de sars-epidemie in 2002 –ook veroorzaakt door een coronavirus– positieve effecten zijn gemeld van de inzet van antistoffen uit plasma. Er waren toen aanwijzingen voor een lagere sterfte en kortere ziekenhuisopname. De hoop is dat dit ook bij het nieuwe coronavirus zo is, aldus Zaaijer. „Als coronapatiënten in ziekenhuizen antistoffen krijgen, hopen we te voorkomen dat ze op de ic terechtkomen.”

Het LUMC coördineert het onderzoek in samenwerking met vijf andere ziekenhuizen. De onderzoekers zijn optimistisch, al valt er nog veel uit te zoeken. Dat kost tijd. Verwacht wordt dat de antistoffen eerder beschikbaar komen dan mogelijke medicijnen.

Uit een recent artikel in het medische tijdschrift The Lancet blijkt dat antistoffen in het plasma van herstelde patiënten van virusinfecties gebruikt kunnen worden als behandeling, zonder ernstige bijwerkingen.