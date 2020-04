Erdee Media Groep doet mee met actie ”Niet alleen”

De Erdee Media Groep (EMG) sluit zich aan bij ”Niet alleen”, het initiatief van een groot aantal christelijke organisaties waarbij lokale hulpvragers en -aanbieders met elkaar in contact worden gebracht.

Het Reformatorisch Dagblad (RD) stelt gratis adverentieruimte ter beschikking aan particulieren die hulp zoeken en aanbieden in deze crisistijd, aldus Cees Hovius, commercieel manager bij EMG.

Hovius: „Het gaat dan bijvoorbeeld om boodschappen doen voor zorgmedewerkers, helpen bij het vervoer van senioren of het koken van een pan soep voor kwetsbare ouderen.”

In de loop van volgende week zal in het RD aangekondigd worden hoe mensen zich kunnen aanmelden, aldus Hovius.

Het RD biedt hiermee een eigen platform dat zich aansluit bij ”Niet alleen”, aldus de commercieel manager. „We richten ons voornamelijk op de RD-lezers en willen die met elkaar verbinden.”

Hoe vaak de advertenties geplaatst zullen worden, hangt af van de belangstelling.

Drempel

Het is bijzonder dat kerken en organisaties massaal hun bereidheid tonen om anderen te helpen, vindt Tiemen Westerduin, initiatiefnemer van ”Niet alleen”. „Er is in deze tijd veel nood, maar ook een grote verbondenheid om samen de naaste te ondersteunen.”

Het aanbod van hulpaanbieders groeit nog steeds, weet Westerduin. „Van moskeeën tot reformatorische kerken en SGP-kiesverenigingen; organisaties slaan massaal de handen ineen.”

Ook SGP-fractievoorzitter Van der Staaij staat positief tegenover het initiatief. „Het is goed om hulpvraag en -aanbod via zo’n platform te koppelen en de mogelijke drempel om hulp te vragen te verlagen.”