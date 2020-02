„Epidemie” aan oogziektes bij kinderen door schermkijken

Kinderen dreigen later massaal bijziend te worden, aldus een campagne van het Oogfonds. Staren op het mobieltje is slecht. Het jonge oog heeft buitenlicht nodig.

Die hartenkreet slaakt het Oogfonds. De organisatie voert deze weken een campagne om de oogproblematiek bij kinderen voor het voetlicht te brengen.

De organisatie vreest een „explosie” van bijziendheid (myopie). Nu is van alle zestigers een kwart bijziend, van de veertigers eenderde en van de twintigers zelfs de helft.

„Als we de enorme toename van bijziendheid niet stoppen, worden kinderen in de toekomst massaal slechtziend”, waarschuwt het Oogfonds. De organisatie trok in het verleden al vaker aan de bel. Kinderen met brilsterkte -6 of hoger, hebben op latere leeftijd de kans van 1 op 3 om ernstig slechtziend of blind te worden.

Steeds meer jongeren hebben een bril nodig om veraf goed te kunnen zien. Kinderen kijken te veel naar objecten dichtbij, zoals een mobiele telefoon of een computer. Doordat hun ogen te vaak en te lang scherpstellen op zaken dichtbij, past het oog zich aan en groeit het te ver door. „De veranderde levensstijl van de afgelopen twintig jaar is absoluut een boosdoener”, vertelt prof. dr. Caroline Klaver, hoogleraar epidemiologie en genetica van oogziekten aan het Erasmus MC in Rotterdam.

Oogdeskundigen maken zich er grote zorgen over dat kinderen te weinig buiten zijn. Dat is slecht voor hun ogen. Klaver: „De problemen beginnen pas echt vanaf een jaar of veertig, als de veroudering van weefsels inzet. Doordat de oogbol van bijzienden langer is, is de achterkant van het oog dunner, en daarmee gevoeliger voor verouderingsverschijnselen. Als kinderen buiten spelen, focussen ze hun ogen vaker op voorwerpen in de verte waardoor deze scherper blijven. Daarnaast wordt onder invloed van zonlicht extra dopamine aangemaakt. Dat beschermt de oogbol tegen vervorming.”

Donderdag (op 20-02-2020) bracht het Oogfonds de 20-20-2-leefregel onder de aandacht. Dat houdt in dat kinderen na 20 minuten naar een beeldscherm te hebben gekeken daarna even 20 seconden in de verte moeten kijken. De 2 in de leefregel duidt op het belang van dagelijks 2 uur buiten zijn. Veel buitenlicht, ook wanneer het bewolkt is of regent, remt de groei van het oog. Door veel buiten te zijn kun je hoge bijziendheid, -6 of meer, voorkomen.

Wie wil weten of zijn kind last heeft van bijziendheid, kan de ogen laten testen bij een opticien. De Gelderse lensfabrikant Procornea heeft afgelopen twee jaar zo’n 500 oogspecialisten getraind op bijziendheid bij kinderen. „De ogen van je kinderen laten nakijken zou net zo gewoon moeten worden als elk jaar naar de tandarts gaan”, stelde optometrist Gabi Steenbekkers van Procornea onlangs in het AD.