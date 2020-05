Elburg houdt koopzondag voorlopig buiten de deur

Voorlopig is de koopzondag in Elburg van de baan. De raad stemde maandagavond over een voorstel voor verruiming van de Winkeltijdenverordening.

Het voorstel bevatte vier opties, die in oplopende mate verruiming van de winkeltijden boden. In een eerder stadium werd door oppositiepartij LEV een amendement ingediend om ondernemers één zomer toe te staan hun winkel op zondag te openen. Op die manier kunnen winkeliers een deel van hun gemiste omzet als gevolg van corona compenseren, aldus LEV.

Al voor de vergadering was duidelijk dat partijen ChristenUnie, Algemeen Belang en SGP –die samen met CDA een meerderheid hebben in de raad– dit amendement niet zouden steunen. Het CDA deed dit wel, en stemde bovendien voor de meest ruime optie van het voorstel.

Toen dit niet genoeg bleek voor een meerderheid, steunde de CDA-fractie de ChristenUnie en Algemeen Belang die voor optie 3 gingen: naast horeca ook campingwinkels en museumwinkels open op zondag. Dat betekent dat museumwinkels en campingwinkels in Elburg vanaf nu standaard op zondag geopend mogen zijn.

Zaterdag bleek dat een aantal winkeleigenaren in Elburg zijn winkel tegen de regels in wil openen op Eerste Pinksterdag. Volgens Winkeliersvereniging Vesting Elburg (WVE) is het plan bedoeld om ondernemers te helpen hun gederfde inkomsten vanwege corona te compenseren. Tegen Omroep Gelderland zei de voorzitter van de WVE al dat de actie door zou gaan, ongeacht de uitkomst van de raadsvergadering.