Eis: 35 maanden cel jihadverdachte Laura H.

De officier van justitie heeft voor de rechtbank in Rotterdam 35 maanden cel geëist tegen jihadverdachte Laura H. Daarvan zijn 24 maanden voorwaardelijk zodat H. niet meer terug de cel in hoeft. Ze heeft al een jaar in voorarrest gezeten. Het OM beschuldigt haar van deelname aan de terroristische organisatie IS en voorbereidingen voor het plegen van terroristische misdrijven, samen met haar man Ibrahim.

Volgens de aanklagers is de 21-jarige H. „weloverwogen en bewust” naar IS-gebied gereisd en ook „in volle wetenschap”. Het OM wijst op meerdere getuigen die zeggen dat H. zelf het voortouw nam om naar het kalifaat te gaan. H. claimt dat ze is gedwongen door haar gewelddadige man, in de war was en dat ze niet wist wat in Irak en Syrië gebeurde en waar IS voor stond. De aanklagers geloven daar niets van.

H. vertrok in september 2015 naar IS-gebied in Irak, samen met haar man en twee kleine kinderen. Een klein jaar later, in juli 2016, kon ze uit het kalifaat wegkomen. Haar man bleef achter.