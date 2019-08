Eis: 15 maanden cel voor oplichten werkgever

In hoger beroep is vijftien maanden cel waarvan vijf voorwaardelijk geëist tegen de 51-jarige Hannelore S. voor onder meer het oplichten van haar werkgever voor ruim 1,1 miljoen euro. S. maakte al dat geld over aan een Afrikaanse internetliefde, die ze leerde kennen via Facebook maar die ze nooit ontmoette. De eis is conform de straf die de rechtbank in Dordrecht eerder dit jaar oplegde.

S. maakte al haar spaargeld over, ze leende geld bij de bank dat ze ook aan haar internetliefde gaf en lichtte haar werkgever op, waar ze al meer dan dertig jaar werkte. Twee jaar lang sluisde ze geld van haar baas door naar het buitenland. Haar geliefde vertelde haar dat hij geld nodig had vanwege medische problemen. Ze vertrouwde hem volledig en was ontzettend verliefd.

Ook nog na haar arrestatie dacht ze dat hij haar het geld zou terugbetalen.