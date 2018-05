Einde dreigt voor belaagd Joods restaurant in Amsterdam

Het Joodse restaurant HaCarmel in Amsterdam, waarvan in december de ruiten werden ingeslagen door een Syrische Palestijn, houdt mogelijk op te bestaan. Dat meldt de NOS.

Als zijn zaak geen permanente bewaking krijgt, is het „niet verantwoord om op deze manier door te gaan”, laat Sami Bar-On weten. De restauranteigenaar wil extra veiligheidsmaatregelen om zijn restaurant en gasten beter te beschermen. „Blijft dit uit, dan zal ik moeten overwegen om mijn restaurant te sluiten.”

Woensdag schreef NRC dat de gemeente Amsterdam enkele weken voor de vernieling was gewaarschuwd voor het feit dat de dader was geradicaliseerd; de gemeente weigerde hem echter op te nemen in de aanpak voor geradicaliseerde moslims.

