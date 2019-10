EH-oprichter Koos van Delden overleden

Koos van Delden, mede-oprichter van de Evangelische Hogeschool (EH) in Amersfoort, is woensdag onverwachts overleden. Hij werd 75 jaar.

Van Delden zette in 1977 samen met drie anderen de EH op. Eerder had hij al mogelijkheden onderzocht voor de oprichting van een een vrijgemaakt-gereformeerde universiteit. Een jaar na de start van de EH begon hij de Evangelische School voor Journalistiek, die later opging in de Christelijke Hogeschool Ede.

Van Delden was een voorvechter van het creationisme en probeerde via verschillende kanalen argumenten voor de evolutieleer te ontkrachten. Hij schreef er boeken over en presenteerde het EO-programma Adam of aap.

Van Delden was tot na zijn pensioen werkzaam bij de EH als tutor.