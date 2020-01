Eerste zitting in beladen moordzaak Derk Wiersum

In de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp houdt de rechtbank woensdag een eerste inleidende zitting tegen de 36-jarige Giërmo B. Hij werd op 1 oktober aangehouden als verdachte van de moord op advocaat Derk Wiersum, die op 18 september bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert werd doodgeschoten.

De moord veroorzaakte een enorme schokgolf. Wiersum (44) was de advocaat van de kroongetuige in het grote liquidatieproces Marengo, waarin Ridouan Taghi hoofdverdachte is. Taghi en een groep medeverdachten worden beschuldigd van een reeks onderwereldmoorden.

Hoewel alom naar Taghi wordt gewezen als de vermoedelijke opdrachtgever van de moord op Wiersum, is hij hier (nog) niet officieel voor aangeklaagd. Taghi (42) werd in december opgepakt in Dubai, waar hij geruime tijd ondergedoken heeft gezeten, en overgedragen aan Nederland.

Met de moord op Wiersum zou Taghi het verraad van kroongetuige Nabil B. hebben willen afstraffen. Met soortgelijke motieven zou hij in maart 2018 een huurmoordenaar op B.’s broer Reduan hebben afgestuurd. Die werd eveneens in koelen bloede vermoord. Ook in die zaak lijkt alles te wijzen op een opdracht van Taghi, maar een formele verdenking heeft justitie nog niet op tafel gelegd. De schutter is inmiddels veroordeeld.

De moord op advocaat Wiersum heeft officieren van justitie, rechters en advocaten op scherp gezet. Magistraten die zich met Taghi-gerelateerde zaken bezighouden, worden sinds de moord beveiligd.

Op de aanklacht tegen Giërmo B. staat dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan „moord in vereniging”, wat zoveel betekent als dat hij volgens justitie de moord in samenwerking met anderen heeft gepleegd. Welke rol hij precies heeft gespeeld, is nog niet duidelijk en zal naar verwachting op de zitting worden opgehelderd. B., inwoner van Almere, wordt ook verdacht van het helen van auto’s die voor de liquidatie zijn gebruikt. Het grootscheepse rechercheonderzoek heeft uitgewezen dat Wiersum geruime tijd werd geobserveerd door zijn moordenaars.

In november arresteerde de politie een neef van Ridouan Taghi, Anouar. Ook hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op Wiersum.