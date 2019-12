‘Eerste verkoopdag vuurwerk trekt veel mensen’

De eerste dag van de vuurwerkverkoop heeft veel mensen naar de winkels getrokken. Vuurwerkliefhebbers kwamen vooral vuurwerk halen dat ze online al hadden gekocht, laat een woordvoerder van Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland weten. Of de drukte op de eerste dag ook heeft geleid tot meer omzet, is volgens hem nog te vroeg om te zeggen.

Tijdens de voorverkoop is in ieder geval al 5 tot 10 procent meer uitgegeven dan vorig jaar. De zegsman heeft daarom goede hoop dat de hoeveelheid verkochte vuurwerk deze jaarwisseling die van vorig jaar overtreft of misschien wel naar een record gaat. Dat de weersverwachting gunstig is en de verkoop in het weekend is begonnen, kunnen de verkoop stuwen, stelt hij.

Het afsteken van vuurwerk is alleen toegestaan tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur 2020.