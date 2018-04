Eerste ‘Oranjeklanten’ al druk in de weer

Op meerdere plaatsen in het land is Koningsdag 2018 al vroeg gestart en zijn mensen al druk in de weer met de verkoop van hun spulletjes op vrijmarkten.

In Scheveningen bijvoorbeeld hadden voor 07.00 uur al veel aanbieders hun koopwaar uitgestald in de straten rond het Belgische Plein. Anderen kwamen al vroeg in de ochtend met beladen auto’s aangereden om hun gemarkeerde verkoopplek langs de beboomde lanen in te nemen.

In Gouda Goverwelle was het ook al vroeg gezellig druk. De eerste kleedjes lagen al om 05.45 klaar met spulletjes waar mensen, veelal kinderen, een centje mee hopen te verdienen. Koekjes, knuffels, ranja, kleding, tosti’s en koffie gingen daar ook voor 08.00 uur al grif van de hand. De stroom bezoekers werd daar al vroeg groter en groter.

In de Amsterdamse Jordaan was het tegen 07.30 uur nog rustig. Slechts een enkele vroege ‘Oranjeklant’ zoekt zijn stekkie, maar meer nog zijn anderen bezig met het schoonvegen van de straten na de afgelopen Koningsnacht.

In Groningen, waar later vrijdag de koning en zijn gezin op bezoek komen, kleurt het wel langzaamaan oranje. Studenten die de nacht in de stad hebben gefeest, worden afgewisseld door fans in oranje kleding die een plekje zoeken langs de route. Op straat is het nog rustig, er wordt schoongemaakt en politieagenten zoeken hun plek.

Koning Willem-Alexander wordt vrijdag 51 jaar.