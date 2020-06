EenVandaag wint hoger beroep over uitzending injectienaalden

De uitzending van EenVandaag in 2015 over lijmresten in injectienaalden van fabrikant Terumo was niet onrechtmatig. Dat stelde het gerechtshof Amsterdam dinsdag. Een eerdere uitspraak van de rechtbank is vernietigd.

In 2016 oordeelde de rechtbank in Amsterdam dat de uitzending onrechtmatig was en stelde de betrokken journalisten hoofdelijk aansprakelijk voor geleden schade. Het hof stelt echter dat er voldoende basis is te vinden in het feitenmateriaal en journalistieke bronnen, dat voldoende onderzoek is gedaan en er voldoende ruimte is geweest voor wederhoor.

Terumo is een Belgisch bedrijf dat onder meer injectienaalden, hartkatheters en stents produceert. Toentertijd waarschuwde EenVandaag in een uitzending voor de injectienaalden van het veelgebruikte merk, omdat er onbedoeld expoxylijm uit kon komen. In een tweede uitzending kwam aan het licht dat het bedrijf het kwaliteitssysteem niet op orde had, waardoor stents en hartkatheters op de markt konden komen die mogelijk niet steriel waren.

Na de uitzendingen onderzocht het RIVM de gezondheidsrisico’s van de injectienaalden. In minder dan 1 procent van de onderzochte naalden bleek overtollige uitgeharde lijm te zitten. Volgens het RIVM is er geen gezondheidsschade te verwachten door het gebruik van de injectienaalden.

„Het is een opluchting voor EenVandaag, de betrokken journalisten en AVROTROS”, zegt hoofdredacteur René van Brakel. „Ik zie het als een overwinning voor de journalistiek dat het hof het onderzoek dat we hebben gedaan naar aanleiding van verklaringen van klokkenluiders nu zorgvuldig noemt.”