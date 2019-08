Een kangoeroe op de motorkap

Ze vertrok uit Nunspeet en belandde in Australië. Daar runt Susanna Riddle-Goudzwaard (25) samen met haar man twee motels. Nederland laat haar echter niet los.

In een vakantiehuisje bij Nijkerk wijst Susanna Riddle begin juni naar haar zoontje Elliot. Het ventje van zeven maanden kruipt over de vloer. „Hij geniet met volle teugen. Voor het eerst van zijn leven is hij in Nederland.”

Susanna en haar man James (29) zijn een paar weken weer in Holland. „Dat voelt relaxed”, zegt Susanna. Onder meer Apenheul in Apeldoorn, het Rijksmuseum in Amsterdam en het Nijntjemuseum in Utrecht stonden op het programma. Het meest genoot de in Nunspeet opgegroeide vrouw toen twee broers en een zus met hun gezinnen op visite kwamen in het vakantiehuisje. „Ons zoontje kon lekker met zijn neefjes en nichtjes spelen. Van een schoonzus kreeg ik een paar klompjes cadeau.”

Bijbelschool

Nadat Susanna de havo in 2012 op de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap in Apeldoorn heeft afgerond, gaat ze in Engeland als au pair aan de slag. In 2013 vertrekt ze naar Australië. Daar ontmoet ze haar latere man James Riddle. In Sydney studeren ze aan een Bijbelschool van de Hillsong Church. De Australische miljoenenstad is de bakermat van die pinksterbeweging. Ze trouwen in 2015 in Nederland en vertrekken weer naar Australië.

Het echtpaar runt daar twee motels, met in totaal zo’n 65 kamers. Eén motel staat in Eden, een dorpje aan de zuidoostkust van Australië. Het andere bevindt zich in Bega, een plattelandsdorpje enkele tientallen kilometers verderop. Het gezin woont sinds 2017 in een vrijstaand huis te midden van de heuvelachtige landerijen van Bega, dat bekendstaat om zijn kaasmakerijen.

Kerststemming

Een zomer in Australië verschilt nogal van een zomer in Nederland, vertelt Susanna. Als het in Holland winter is, beleeft Australië de zomer. Kerst valt op dat continent in de warme tijd. „Ik moet rond 25 december moeite doen om in een kerststemming te komen. In Australië is het dan algauw 40 graden.”

Ook het buitenleven is in de zomerse maanden in Australië anders. „In Nederland zitten buren best vaak gezellig buiten te kletsen. In Australië leven mensen meer op zichzelf. Families blijven vaak in hun huizen. Daar zorgt airco voor verkoeling. Als ze op pad gaan, trekken ze met hun vierwielaangedreven auto’s de natuur in. Of ze gaan naar het strand.”

De kangoeroe is hét symbool van Australië. Het land telt er inmiddels zo’n 50 miljoen. Maar het grasetende buideldier werd de afgelopen jaren een plaag voor de Australiërs. De dieren vreten aan gewassen. Met de regelmaat van de klok belanden kangoeroes, verzot op gras in bermen, op een auto. De Riddles kunnen erover meepraten. Ze kregen zelf zo’n dier op de motorkap. „De auto had flinke schade. We raakten gelukkig niet gewond. Als we ’s avonds thuiskomen, moeten we vaak de kangoeroes uit onze tuin jagen.”

Boerenkerkje

Kerkelijk onderdak vond het jonge gezin bij een ongeveer zestig leden tellend „kneuterig boerenkerkje” in Bega. „Het is één grote familie. Zo’n beetje iedereen heeft tijdens de dienst een taak. Mijn man speelt gitaar, ik zing.” Susanna Riddle, voorheen christelijk gereformeerd in Nunspeet, moest wennen aan de zondagse diensten. „In het Australische kerkje spelen kinderen tijdens de dienst. Op een goeie dag stond de dominee op teenslippers te preken. Mensen komen in hun vrijetijdskleding. In een net pak val je daar echt op.” Toen ze in juni tijdens een kerkdienst in Nunspeet weer eens met de gemeente psalmen zong, voelde ze zich „gelijk weer thuis.”

Hoewel Susanna Riddle met haar man en kind „heel gelukkig” is op het Australische platteland, ervaart ze soms toch vervreemding. Dat heeft volgens haar te maken met een zekere afstandelijkheid van Australiërs. Zo voerde ze met haar buurman nog nooit een gesprek. „Als hij me ziet, zwaait hij even vanuit de verte vanaf zijn tractor.” Het stond haar tegen toen kennissen tijdens de kraamvisite aanvankelijk niet naar de slaapkamer wilden komen maar in de huiskamer bleven. „Ik wilde niet naar beneden komen en op een harde stoel gaan zitten. Dus uiteindelijk kwam de visite toch aan ons bed zitten.”

Mode

Nederland blijft trekken. Ze bestelt er veel kleding. „Wat mode betreft lopen ze in Australië achter.”

Het stel heeft serieuze plannen om binnen afzienbare tijd weer naar Nederland terug te keren. James zou er graag een „koffietentje” runnen. Niet voor niets praat moeder Nederlands met haar zoon. „Ik mis in Australië toch mijn familie. In Nederland kan ons kind lekker spelen met neefjes en nichtjes. En hier is het christelijk onderwijs beter geregeld.”