Eén loket voor internationale werkers en studenten Zuid-Limburg

Studenten en werkers uit andere landen kunnen voortaan in Zuid-Limburg bij één overheidsloket terecht, waar ze binnen één dag een verblijfsvergunning kunnen regelen. Via dit loket krijgen ze sneller een burgerservicenummer, en ze kunnen er terecht voor onder meer inschrijving in hun woonplaats of advies over wonen en werken in de regio. En dat allemaal op één dag.

Het gaat om een proef van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en alle Zuid-Limburgse gemeenten, die donderdag tekenden voor deelname en samenwerking in dit project. Via het loket kunnen de buitenlandse werkers en studenten alle noodzakelijke stappen voor vestiging in Nederland doorlopen, maakte het zogeheten Expat Centre Maastricht Region donderdag bekend.

Het expatcentrum is in januari samen met de IND en de gemeente Maastricht een proef gestart met het versneld inschrijven van buitenlandse werkers en studenten. Die proef, die leidt tot een grote tijdwinst, wordt nu uitgebreid over heel Zuid-Limburg tot en met Echt-Susteren. De proef loopt tot juli 2021.