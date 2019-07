Dubbelgangers van de Nachtwacht te zien

Dubbelgangers van de Nachtwacht van Rembrandt zijn vanaf donderdag in de Dutch Design Gallery in Amsterdam op ware grootte te zien in een bijzondere fotografische reproductie.

Voor de beeldconstructie deed fotograaf Julius Rooymans eind vorig jaar een oproep. Mensen die vonden dat ze op iemand op het wereldberoemde schilderij lijken, konden zich voor het project Nachtwacht360 bij hem melden. Hij heeft samen met producente Jessica Karelsen zeven maanden aan het project gewerkt.

Er is ook een keerzijde van het doek gemaakt, waarbij we over de schouders van de mensen op het doek meekijken en Rembrandt aan het werk zien. Bovendien worden de doeken geflankeerd door ruim 50 portretten en attributen.

Op de expositie zijn naast deze heel grote foto’s ook schuttersstukken van de afzonderlijke mannen te zien die op de Nachtwacht360 zijn afgebeeld. Deze portretten worden afgewisseld met prints van scenes uit de Gouden eeuw en het leven van de Rembrandt.