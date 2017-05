„DSW wil van vrijwillig eigen risico af”

Als het aan DSW-directeur Chris Oomen ligt, komt er een einde aan het vrijwillig eigen risico in de zorg. In EenVandaag zegt hij dat ouderen en zieken opdraaien voor een korting die aan gezonde mensen wordt gegeven.

Voor iedere verzekerde geldt een verplicht eigen risico van 385 euro; in veel gevallen kan er gekozen worden voor een hoger eigen risico in ruil voor een lagere premie. Volgens Oomen druist het vrijwillige eigen risico in tegen de afspraak dat solidariteit de hoeksteen is van het Nederlandse zorgstelsel. Hij noemt het risicoselectie en dat is verboden.

Oomen wijst er verder op dat mensen die recht hebben op zorgtoeslag via een omweg geld kunnen overhouden door voor een zo hoog mogelijk eigen risico te kiezen.