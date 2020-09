DSW-topman: rekening coronazorg niet alleen voor premiebetalers

De topman van zorgverzekeraar DSW, Aad de Groot, verwacht dat de zorgkosten in Nederland volgend jaar fors gaan stijgen. Maar de rekening daarvoor mag niet alleen worden afgewenteld op verzekerden, zegt hij in De Telegraaf.

„Indien de zorgkosten komend jaar inderdaad héél veel hoger zijn, vinden wij niet dat de rekening alleen op het bordje van premiebetalers mag belanden”, zegt De Groot. „De overheid zou dat dan op een andere manier moeten oplossen, bijvoorbeeld via belastingen.”

De krant maakte dinsdag bekend dat DSW de zorgpremie voor 2021 met 6,50 euro per maand verhoogt naar 124,50 euro. Dat is een hogere stijging dan het kabinet met Prinsjesdag aankondigde. „Voorafgaand aan verkiezingstijd wordt steevast een optimistischer verwachting geuit dan in de jaren na de verkiezingen”, zegt De Groot daarover.

Volgens de DSW-topman vallen de totale zorgkosten dit jaar nog niet hoger uit, omdat de coronagerelateerde kosten grotendeels werden gecompenseerd door lagere kosten voor de afgeschaalde reguliere zorg. „Daardoor waren de financiële consequenties minimaal. We weten nog niet hoe dit effect in de laatste maanden van het jaar gaat doorzetten en al helemaal niet wat er in 2021 gaat gebeuren”, aldus De Groot.