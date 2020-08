Drukte op Europese wegen naar vakantiebestemmingen

Het blijft druk op de Europese wegen naar vakantiebestemmingen. Al sinds het begin van de ochtend is de A10/11 in Oostenrijk het grootste knelpunt, aldus de ANWB. Vanaf Salzburg tot aan grens met Slovenië moeten reizigers rekening houden met ruim 5 uur extra reistijd. Dat is inclusief de 3 uur wachttijd voor de Karawankentunnel.

Ook op de Franse wegen is het druk. De extra reistijd op de Autoroute du Soleil (A7) is tussen Vienne en Orange tot 3,5 uur opgelopen. Op de A10 richting Bordeaux heeft het verkeer 2,5 uur vertraging. De wachttijd voor de Fréjustunnel richting Italië is 1 uur. Voor Frankrijk is het de eerste zwarte zaterdag van deze zomer. Rond het middaguur telde de Franse gendarmerie in totaal 760 kilometer file op de Franse wegen. Dat is 2 kilometer minder dan er in 2019 op de eerste zwarte zaterdag heeft gestaan

Voor vakantiegangers die op weg zijn van Italië naar Zwitserland via de Gotthardtunnel is de vertraging ongeveer 1,15 uur. In zuidelijke richting is er een half uur oponthoud.

In Italië is er veel verkeer onderweg naar de Adriatische kust. Op de A1 van Milaan naar de Adriatische kust moeten reizigers rekening houden met 2,5 uur langere reistijd. Ook op de A12 tussen Genua en Pisa is het druk. De vertraging bedraagt 2 uur.

Mensen die via Duitsland naar hun vakantiebestemming reizen, moeten ook rekening houden met extra reistijd. Op de A7 van Hamburg naar Flensburg is het oponthoud ruim 3 uur. Op de A9 van Neurenberg naar München is het verkeer 1 uur langer onderweg dan gebruikelijk.

De ANWB adviseert vakantiegangers die naar het buitenland vertrekken zich goed voor te bereiden en niet in de hitte in een file te gaan staan. Ook is het raadzaam voldoende drinkwater mee te nemen in de auto en daarvan dan ook te drinken. Verder is het advies het zijraam af te schermen met een doek of zonnescherm.