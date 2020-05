Drie mannen opgepakt in onderzoek internationale drugssmokkel

In een groot onderzoek naar internationale drugssmokkel zijn in Nederland drie verdachten en in België zes verdachten aangehouden. Dat meldt zaterdag de federale politie in België dat in het onderzoek werd bijgestaan door de Nederlandse politie en justitie. De aanhoudingen vonden dinsdag al plaats.

Het gaat in Nederland om een 31-jarige man uit Ouderkerk aan den IJssel, een 30-jarige man uit Etten-Leur en een 62-jarige man uit Rotterdam. Er is beslag gelegd op de woning in Ouderkerk aan den IJssel, een luxe auto en de bankrekening van de bewoner. Daarnaast zijn juwelen, 20.000 euro contant geld, horloges en gegevensdragers in beslag genomen.

In België werden meer dan 2 miljoen euro in contant geld, 40 auto’s, 90 motorfietsen, juwelen, diamanten en horloges in beslag genomen. De bende wordt ervan verdacht al meerdere jaren grote hoeveelheden cocaïne in België te importeren vanuit Zuid-Amerika.

De drie verdachten in Nederland zijn woensdag voorgeleid aan de officier van justitie met oog op overlevering aan België. De rechtbank in Amsterdam beslist daar volgende week over. Allen zitten voorlopig vast. Van de zes verdachten in België zitten er nog vijf vast.