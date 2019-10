Drie kinderen ontvluchtten gezin Ruinerwold; vader opgepakt

Drie kinderen van de 67-jarige man die dinsdag in een huis in Ruinerwold werd gevonden, zijn acht jaar geleden het gezin ontvlucht. Dat stelt de familie van het ontdekte gezin in een verklaring die donderdag door Hart van Nederland op de website is geplaatst. De man werd dinsdag met zes andere kinderen gevonden in een verborgen ruimte van de woning. Daar leefden zij jaren. De vader is donderdag opgepakt. Eerder werd ook de huurder van het huis gearresteerd.

"Zij hebben contact opgenomen met hun broer uit een eerder huwelijk, grootouders, ooms, tantes, neven en nichten" zegt de familie over de drie gevluchte kinderen. "De familie is sindsdien onkundig gebleven van het bestaan van overige kinderen." Waarom het drietal niets meer met het gezin te maken wilde hebben, is niet bekendgemaakt.

Onduidelijk is waar deze kinderen nu zijn. RTL Boulevard meldt donderdag dat naast de drie ontvluchte kinderen ook een vierde het gezin verliet. Het zou gaan om een 40-jarige man die in de jaren tachtig vertrok.

De vader van het gezin was in de jaren tachtig lid van de Moonsekte. Rond diezelfde tijd verbrak hij alle banden met zijn familie. "Hij heeft ons gemaand geen enkele poging in het werk te stellen zijn verblijfplaats te achterhalen", laten onder meer broers en zussen weten. "Speuracties van twee notarissen om de verblijfplaats van de vader te achterhalen via de basisregistratie personen en het register voor niet ingezetenen leverden niets op."

Dit vindt een sektekenner van het mysterie in Ruinerwold

Spiritueel persoon

Secretaris Wim Koetsier van The Universal Peace Federation (UPF), zoals de vroegere Moonsekte nu heet, bevestigt dat de vader van het gezin in de jaren tachtig lid was. De UPF ziet zichzelf ondertussen niet meer als sekte.

De oudere leden binnen de Verenigingskerk, zoals de UPF in Nederland heet, kennen de vader van het gezin in Ruinerwold als "een spiritueel persoon". De man was kort lid van de religieuze beweging en vertrok al snel naar Duitsland. "We zijn hem toen uit het oog verloren", zei Koetsier. De woordvoerder heeft sterk het vermoeden dat de vader, samen met iemand anders, een eigen groep is begonnen. Hij kent de 58-jarige Josef B., die als huurder van het pand is opgepakt, niet. "Die is nooit lid geweest", aldus Koetsier.

De wijze waarop de familie in Ruinerwold leefde staat volgens hem haaks op wat de Verenigingskerk wil uitdragen. De Zuid-Koreaanse dominee Sun Myung Moon bracht in 1965 deze geloofsovertuiging in Nederland. Moon lanceerde in 2005 UPF tijdens een vergadering van de Interreligieuze en Internationale Federatie voor Wereldvrede in New York. "We zien ons als een religieuze beweging die als één gezin, met God als ouder, werkt aan een wereldvrede zoals God dat heeft bedoeld", zei Koetsier.

De Verenigingskerk treedt juist naar buiten toe. Koetsier: "We sluiten ons niet af van de maatschappij, zoals de familie dit kennelijk in Ruinerwold deed". Een verborgen leven leiden is geen leefwijze die past binnen de visie van de Verenigingskerk, aldus Koetsier.

Vrijheidsberoving

De vader van het gezin is donderdag opgepakt. Hij wordt verdacht van het medeplegen van wederrechtelijke vrijheidsberoving, mishandeling in de zin van het benadelen van de gezondheid van anderen en van witwassen. Eerder werd ook Josef B., de huurder van het pand gearresteerd. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt hem van hetzelfde als de vader. De 58-jarige B. is inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijft nog zeker de komende twee weken vastzitten.