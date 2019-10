Dranghek schrikt boer niet af

Het is al vroeg onrustig in Den Haag. De binnenstad komt tot stilstand, dranghekken gaan plat. De boeren zijn vastberaden.

De burgemeester van Den Haag had het nog zo precies uitgedacht: geen trekkers op de snelweg en 75 voertuigen op het Malieveld, de locatie van het protest. Van dat plan komt weinig terecht. Al vroeg lopen snelwegen in het hele land vast. Voor veel reizigers zit er niets anders op dan rustig achter de stoet met trekkers aan te rijden.

Ook in Den Haag is het al vroeg onrustig. De eerste boeren arriveren al vroeg in de ochtend. Met veel lawaai en grote spandoeken rijden ze de binnenstad in. De politie probeert de optocht in goede banen te leiden en de orders van de burgemeester uit te voeren. Boeren laten zich echter niet zomaar tegenhouden. Een aantal trekkers rijdt dranghekken plat en verschaft zichzelf toegang tot het Malieveld.

Op een kruispunt vlakbij het Malieveld loopt het vast. Politie en de Mobiele Eenheid (ME) houden de boeren, tot hun grote woede, tegen. Ze mogen het Malieveld niet op, zo luiden de orders. De sfeer is grimmig. „Deze mensen zetten elke dag eten op uw bord, een beetje respect zou wel mogen”, bijt een omstander een politieagent toe. „Ik snap het allemaal wel, maar ik ga er niet over”, probeert de agent de boel te sussen. Steeds meer omstanders verzamelen zich rondom het kruispunt. Het verkeer zit muurvast. De boeren zijn niet van plan om de voertuigen ergens anders te stallen.

Uiteindelijk gaat de politie toch overstag. In een mum van tijd vertrekken alle politiebusjes. De boeren juichen. Luid toeterend zet de lange stroom voertuigen zich in beweging, op naar het Malieveld. Waarom de politie uiteindelijk overstag ging? „Ik mag niets zeggen over hoe wij te werk gaan. Bel het algemene nummer van de politie maar”, deelt een agent ter plaatse mee.

Veel trekkers zijn voorzien van spandoeken. Die liegen er niet om. ”De regering slaat op hol, voor ons is de maat nu vol”, kopt een groene trekker van het merk New Holland. Een ander: ”Alles zo goedkoop op het bord, maar de boer wordt gekort”. Het geeft de diepe frustratie weer die boeren hebben. Al jarenlang worstelen ze met extra regels van de overheid. In de stikstofcrisis worden ze als hoofdschuldige aangewezen. De vlam sloeg echt in de pan toen D66’er Tjeerd de Groot voorstelde om de veestapel te halveren om het stikstofprobleem op te lossen. Boeren komen niet zomaar van hun erf maar dit ging echt te ver, weten verschillende aanwezige boeren te melden. „De maat is vol.”

Chaos

Bij het sluiten van deze krant stond het Malieveld al bijna vol met trekkers. Maar veel boeren zijn nog niet gearriveerd. Beelden uit het hele land laten zien dat veel mensen nog onderweg zijn. De chaos zal nog groter worden. De autoriteiten kijken met angst en beven naar de protesten.

Dinsdagmiddag zou minister Carola Schouten (Landbouw) de boeren toespreken, net als een aantal andere politici. Zij worden vanmiddag onder beveiliging naar het Malieveld gebracht.