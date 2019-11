Douane vindt halve ton cocaïne in bestelauto

De douane heeft in een bestelauto ongeveer 500 kilo cocaïne gevonden. De drugs lagen verstopt in sporttassen.

Douanemedewerkers wilden een controle uitvoeren op een verdachte bestelauto in de Rotterdamse haven. Toen de bestuurder de controleurs bemerkte sloeg hij op de vlucht.

De douane zette de achtervolging in, die eindigde in Brielle, waar enkele mannen die in de bestelauto zaten probeerden te ontkomen. In de auto troffen de douaneambtenaren 24 sporttassen met drugs aan.

Met hulp van speurhonden van de politie werd één verdachte, een 31-jarige Rotterdammer opgespoord en aangehouden. Het onderzoeksteam verwacht nog meer verdachten aan te houden.