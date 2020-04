Dordts eetproject verzorgt wekelijks 1.200 maaltijden

Een initiatief waarbij inwoners van Dordrecht tien weken lang een gratis warme maaltijd kunnen krijgen, voorziet in een enorme behoefte. „De aanmeldingen blijven maar komen, inmiddels zitten we op 1.100 tot 1.200 maaltijden per week.”

Dat zegt Jan-Dirk Costeris van de stichting Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) Dordrecht. De stichting maakt deel uit van ”Licht voor Dordt”, een paraplu waaronder zo’n dertig kerken, instellingen en verenigingen samen met de gemeente de krachten bundelen om iedere Dordtenaar te helpen die wordt getroffen door de gevolgen van het coronavirus.

„Wij werden benaderd door de eigenaar van restaurant Post die liet weten dat zijn restaurant door de crisis gesloten was, maar dat hij vanuit de samenleving signalen kreeg dat er grote behoefte was aan warme maaltijden”, vertelt Costeris. „Van de gemeente, de Voedselbank en het Platform Dak- en Thuislozen begrepen we dat de nood inderdaad hoog was.”

Restaurant Post en stichting MBO besloten daarop om inwoners die daarvoor in aanmerking komen tien weken lang gezonde maaltijden voor te schotelen. De maaltijden worden door het team van restaurant Post samen met een cateraar bereid in de keuken van de Protestantse Zorggroep Crabbehoff.

„De maaltijden worden vers ingevroren. Iedere deelnemer krijgt drie maaltijden per week. Vrijwilligers bezorgen de maaltijden eens per week aan huis om het aantal contactmomenten laag te houden.”

Volgens Costeris hebben de initiatiefnemers de doelgroep goed in beeld. „Het gaat onder meer om mensen die een beroep doen op de voedselbank. Daarnaast is de bezorgdheid over de dak- en thuislozen groot. Normaliter kunnen zij voor koffie of een maaltijd terecht bij organisaties als het Diaconaal Aandachtscentrum of Inloophuis De Hoop. Beide voorzieningen zijn vanwege corona gesloten. Inmiddels verzorgt het Aandachtscentrum op dinsdag en zaterdag weer een broodmaaltijd met soep. Daar worden ook toiletartikelen verstrekt. Maar dat is niet voldoende. Vandaar dat deze extra maaltijden hard nodig zijn.”

De derde groep die gebruik maakt van de gratis maaltijden zijn volgens Costeris alleenstaande ouderen. „Het aantal mensen dat slecht ter been is of niet meer naar buiten durft, wordt steeds groter. Zeker in deze tijd dreigen ze in de problemen te komen.”

Mensen die zich aanmelden worden zorgvuldig gescreend door een belteam om te kijken of ze voor de maaltijden in aanmerking komen. „Uitgangspunt was om duizend maaltijden per week te bereiden, inmiddels zitten we bijna op 1200 maaltijden. En nog steeds melden mensen zich aan.”

De initiatiefnemers proberen de kosten van de maaltijden, de verpakking én bezorging zo laag mogelijk te houden.

„De totale kostprijs voor een maaltijd blijft onder de vier euro. De gemeente zorgde voor een startkapitaal van 15.000 euro. Daarnaast ontvangen we bijdragen van het Kansfonds, plaatselijke ondernemers en ijshockeyvereniging de Lions.”

Meer informatie: lichtvoordordt.nl of 078-2049315