Doet een rolstoel de misdadigers achter de moord op Derk Wiersum de das om?

Een moordcommando hield advocaat Derk Wiersum waarschijnlijk al wekenlang in de gaten. Op 18 september sloegen de misdadigers toe in Amsterdam-Buitenveldert.

Duidelijk blijkt uit de uitzending van Opsporing Verzocht dinsdagavond dat de criminelen achter de moord op Wiersum niet over één nacht ijs gingen. Hij was advocaat van kroongetuige Nabil B., die onder meer verklaringen aflegde tegen de gevreesde crimineel Ridouan Taghi.

Speurwerk van de politie wijst uit dat het moordcommando vrijwel zeker drie gestolen auto’s gebruikte bij voorverkenningen en de liquidatie in Amsterdam-Buitenveldert, waar Wiersum woonde. Eén verdachte zit vast.

1. De witte Opel Combo

Het bestelbusje is op 18 september gebruikt bij de geruchtmakende moord. In de vroege ochtend, rond half zeven, registreren camera’s het voertuig in de buurt van de moordplek. Een uur later is de raadsman vermoord. De politie gaat ervan uit dat in de Opel naast de schutter ook een chauffeur zat. De recherche vond de auto later aan de Kamgrasstraat in Almere. De Opel is rond 12 juni gestolen op de Franselaan in Rotterdam. Ook de dag voor de moord reed de Opel vlakbij Wiersums huis.

Neergeschoten advocaat werd beveiligd

2. Het invalidenbusje (Volkswagen Transporter)

Dit busje bevond zich twee dagen voor de moord enkele uren nabij de woning van Wiersum. De politie vond het voertuig een paar dagen na de liquidatie in een parkeergarage in de Amsterdamse Bijlmer. Het voertuig had een lekke band. De politie vermoedt dat het moordcommando eigenlijk het Volkwagenbusje wilde gebruiken bij de liquidatie, maar door de bandenpech uitweek naar de Opel Combo. De Volkswagen Transporter, een invalidenbusje met geblindeerde ruit, is rond 5 september gestolen in het Limburgse Brunssum. Saillant: de criminelen die het busje roofden, gooiden een invalidenkaart uit het voertuig in een afvalbak in het nabijgelegen Hoensbroek. Ook dumpten ze een rolstoel uit het busje in Groenekan (bij Utrecht). Een politiewoordvoerster meldde in Opsporing Verzocht dat de invalidenkaart en de rolstoel „veel extra informatie” over de daders leveren. Grote vraag is of op die spullen DNA of vingerafdrukken zijn gevonden. Die sporen kunnen het moordcommando de das omdoen.

3. Renault Mégane

De uitgebrande auto wordt een krappe week na de moord gevonden in Voorburg. De auto is rond 24 juni gestolen in Nieuwegein. De laatste week van augustus reed de Renault bij de woning van Wiersum, kennelijk om de gangen van hem na te gaan.