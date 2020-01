Doden in Duiven waarschijnlijk man en 2 vrouwen

Bij een brand in een woning in Duiven zijn vrijdag drie mensen om het leven gekomen. Het gaat zeer waarschijnlijk om een man en twee vrouwen, aldus waarnemend burgemeester Jacques Niederer van de Gelderse gemeente. Volgens hem is de identificatie van de slachtoffers nog niet afgerond, zodat er nog niet meer bekend is over de onderlinge relatie van het drietal.

Niederer verwacht dat het nog wel even kan duren voor er iets bekend is over de oorzaak van de brand. Politie en brandweer zijn bezig met het onderzoek. De waarnemend burgemeester spreekt van „een dieptreurige gebeurtenis” en een „zwarte dag voor Duiven.”

Buren hebben tegen De Telegraaf gezegd dat de drie slachtoffers een echtpaar en hun dochter zijn.

Een voorbijganger ontdekte de brand in het vrijstaande huis aan de Roodwilligenstraat rond 08.00 uur vrijdagmorgen. Pogingen om de bewoners te wekken, mislukten. De brandweer moest afgesloten rolluiken losknippen om te kunnen starten met blussen. Niederer zei groot respect te hebben voor het werk van de brandweer, want „er was veel rook en grote hitte.” Binnen troffen hulpverleners de lichamen aan.

Volgens de waarnemend burgemeester zorgt de fatale brand voor „een schokgolf in Duiven en ver daarbuiten.” De gemeente biedt bijstand aan waar nodig en indien gewenst, aldus Niederer.