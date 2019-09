Dode door koolmonoxidevergiftiging Doesburg

Een persoon is door koolmonoxidevergiftiging in een woning in het Gelderse Doesburg om het leven gekomen. Twee anderen zijn in zorgwekkende toestand in ziekenhuizen opgenomen, melden de hulpdiensten. De slachtoffers horen bij een gezin van veertien. De elf andere gezinsleden zijn opgevangen.

De veiligheidsregio Gelderland-Midden liet eerder weten dat drie mensen waren gereanimeerd nadat zij met ernstige gezondheidsproblemen waren aangetroffen in de woning. De koolmonoxidevergiftiging is waarschijnlijk ontstaan door problemen met een cv-ketel. Het huis aan de Monseigneur Bekkerslaan bestaat uit twee met elkaar verbonden woningen, aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio.

‘Griep’ kan ook koolmonoxide betekenen