Dirk Verbeek uit Veen: Begraafplaats moet er netjes bij liggen

Schoffelen, de paden harken, verdorde bladeren en bloemen opruimen; als het aan Dirk Verbeek (57) uit het Brabantse Veen ligt, zorgen vrijwilligers voortaan voor het klein onderhoud op de twee plaatselijke begraafplaatsen.

Hoe kwam u tot dit initiatief?

„Rond Vaderdag ging ik naar de begraafplaats aan de Witboomstraat, naast de hervormde kerk, waar mijn vader begraven ligt. Ik was er een poosje niet geweest en schrok van wat ik zag, zo veel onkruid stond er. Dat was niet van een paar weken, er was echt sprake van achterstallig onderhoud.

De volgende dag ben ik op andere begraafplaatsen in Veen en Wijk en Aalburg gaan kijken: het was overal hetzelfde. Kort daarop gingen tuinlieden aan de slag op de begraafplaats aan de Witboomstraat. Na drie paden hadden ze een kar vol onkruid. Dan weet je genoeg.”

Wat heeft u gedaan?

„Het doorgegeven aan het kerkbestuur en de gemeente Altena. Ik heb er direct bij gezegd: „Als jullie het niet in de gaten houden, zoek ik het hogerop. Dit getuigt niet van respect voor de overledenen.” Diezelfde week al had ik wethouder Van Vugt op visite. Hij was het met me eens dat er wat gebeuren moest.”

Wat is uw oplossing?

„Laat het klein onderhoud door de inwoners doen. Dan heb ik het over het verwijderen van onkruid, het harken van de paden, het opruimen van de bladeren en –zoals nu na de storm– het weghalen van afgewaaide takken. Ook een tegel rechtleggen is geen probleem. Het groot onderhoud, zoals het snoeiwerk, blijft dan voor de gemeente. Zo heb je de zekerheid dat de begraafplaats er netjes bij ligt. Ik ga als vrijwilliger dat werk coördineren.”

Wat vindt de wethouder van uw voorstel?

„Wat hem betreft mogen de vrijwilligers aan de slag. De gemeente wil ons helpen en heeft de afgelopen tijd allerlei dingen geregeld. We mogen de werkschuur op de begraafplaats gebruiken om spullen op te slaan en eventueel te schuilen. Dan hoeven we niet meteen naar huis bij een flinke bui. In de schuur is stroom en water, er staan een koelkast, een aanrecht en een kacheltje en we kunnen er koffie zetten. Ook zorgt de gemeente voor het gereedschap.”

Wanneer begint u?

„Het echte werk begint pas in het voorjaar. Dus ga ik van lieverlee op zoek naar meer vrijwilligers. Dat moet je een beetje slim aanpakken. Als ik nu een oproep doe, reageert er niemand. Maar als het eind maart lekker weer is en het zonnetje schijnt, ligt dat anders. Als mensen je dan bezig zien of je spreekt wat bekenden aan heb je zo een ploegje bij elkaar.

Een man of vijf, zes is genoeg. Als er meer komen, breiden we het project uit. Dan gaan we ook aan de slag op de Hardenbergh, de andere begraafplaats hier in Veen.”

In de schijnwerpers: rubriek voor opmerkelijk regionaal nieuws