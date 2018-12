Dirk van der Borg (CDA) waarnemend burgemeester in Molenlanden

Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, benoemt met ingang van 1 januari 2019 Dirk van der Borg (CDA) tot waarnemend burgemeester van de gemeente Molenlanden.

De burgemeestersvacature in Molenlanden ontstaat door de fusie van de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard. De commissaris heeft, na overleg met de beoogd fractievoorzitters van de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Molenlanden, besloten om tot aan het aantreden van de kroonbenoemde burgemeester een waarnemer aan te stellen.

De keuze voor Van der Borg is in goed overleg gegaan met de fractievoorzitters. De commissaris en de fractievoorzitters zien in hem een betrokken waarnemend burgemeester van Molenlanden met kennis van zaken en draagvlak in het gebied.

In de loop van 2019 gaat de procedure van start om te komen tot een kroonbenoemde burgemeester.

Van der Borg is 63 jaar en beschikt over ruime bestuurlijke ervaring. Sinds september 2013 is hij burgemeester van Molenwaard. Daarvoor was hij burgemeester van de gemeente Graafstroom en waarnemend burgemeester van de gemeente Molenwaard, waarin Graafstroom in 2013 werd opgenomen.