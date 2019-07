Directeur Haga Lyceum: ‘Slappe uitspraak’

Söner Atasoy, directeur-bestuurder van het Amsterdamse Cornelius Haga Lyceum noemt het vonnis van de voorzieningenrechter over het inspectierapport een „slappe uitspraak”. Ook de aanwijzing van minister Arie Slob (Voortgezet Onderwijs) om het bestuur weg te krijgen, maakt geen indruk op hem. „Dit is geen nieuws voor ons, de overheid roept al een tijdje dat het bestuur moet opstappen.”

Atasoy ziet dan ook geen enkele reden gehoor te geven aan de oproep van de minister en voelt zich naar eigen zeggen gesteund door het personeel, ouders en de leerlingen. Ook de uitkomst van het kort geding, waarmee de islamitische school een verbod wilde afdwingen op publicatie van het negatieve rapport van de onderwijsinspectie, komt volgens de directeur-bestuurder niet als een verrassing. „We hadden dit wel verwacht.”

Atasoy vindt dat de rechter niet goed heeft gekeken naar de feiten en gaat in hoger beroep. „Wij hebben alles op orde.” Hij zegt dat er bij zijn achterban het gevoel heerst dat de rechter is beïnvloed. „We hadden een goed conceptrapport. Na het ambtsbericht van de AIVD werd gekeken naar mogelijkheden om de school te sluiten. Wat is daarvoor nodig? Een slecht rapport.”

De directeur-bestuurder kondigt aan dat er „in de toekomst nog een en ander naar buiten komt” waaruit zal blijken dat de twijfels over een „onafhankelijke overheid en de rechtbank” terecht zijn.

De enige manier waarop de rust kan terugkeren op de school is volgens Atasoy als „de overheid stopt met stalken”. Hij maakt zich geen zorgen over de toekomst van de school. „Het laatste woord hierover is nog niet gezegd.”