Den Haag: aangifte van lek na geluidsopname

De gemeenteraad van Den Haag gaat aangifte doen, omdat vertrouwelijke informatie is uitgelekt. Iemand heeft geluidsopnames gemaakt van een vertrouwelijk gesprek van de commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, met de fractievoorzitters in de Haagse gemeenteraad. Dat gesprek ging over de kandidaat om waarnemend burgemeester in Den Haag te worden. De opnames kwamen vervolgens bij Omroep West terecht.

In het gesprek zegt Smit dat hij oud-minister Johan Remkes op het oog heeft. Smit zegt meerdere keren dat alles wat gezegd wordt binnenskamers moet blijven. „Als ik de naam ga noemen ga ik ervan uit dat jullie de kaken op elkaar houden”, zegt Smit. Ook uit Smit felle kritiek op de gemeenteraad. „Ik heb van de week eens naar zo’n raadsvergadering gekeken. Daar word ik als toeschouwer niet blij van, moet ik u zeggen. Dat is geen gezicht, kan ik u zeggen. Ik zit te kijken naar de raad van de derde stad van Nederland. Ik denk: nou, nou, nou jongens.”

De voorzitter van het presidium van de Haagse gemeenteraad, Chris van der Helm, noemt het lekken „absoluut onacceptabel”. Volgens het VVD-raadslid schaadt het lek het vertrouwen tussen raadsleden onderling.

Het uitlekken komt op een opvallend moment. Vorige week viel het Haagse stadsbestuur uiteen, omdat wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui bleken te worden verdacht van onder meer schending van het ambtsgeheim. Ze zouden tegen betaling bevriende ondernemers hebben geholpen met vergunningen. Ook een gemeenteraadslid van hun partij en een oud-kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen worden verdacht.