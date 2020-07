Demonstraties met tractoren in Nijmegen per direct verboden

Boeren mogen tot maandag 20 juli niet meer met tractoren demonstreren in Nijmegen. Voorzitter Hubert Bruls van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft met onmiddellijke ingang een verbod op landbouwvoertuigen bij demonstraties in Nijmegen ingesteld. Directe aanleiding hiervoor zijn enkele incidenten eerder deze week.

Dinsdag kwam een grote groep landbouwvoertuigen vanuit de Achterhoek naar Nijmegen om een brief te overhandigen aan milieu-activist Johan Vollenbroek. Donderdagavond kwamen landbouwvoertuigen vanuit Brabant naar het Keizer Karelplein. En vrijdagavond hield de politie bij Cuijk een aantal bestuurders van landbouwvoertuigen tegen die in de nacht naar het Keizer Karelplein wilden. In alle gevallen ging het om vooraf niet gemelde acties, zegt de veiligheidsregio.

Bruls spreekt van een optelsom die hem noopt tot ingrijpen: „Demonstreren op zich is en blijft in Nijmegen, mits tijdig gemeld en overlegd, gewoon toegestaan. Maar dergelijke onverwachte acties, waarbij zeker die van donderdagavond en vrijdagnacht geen duidelijk demonstratiedoel hadden, brengen een risico voor omwonenden met zich mee en belemmeren de doorgang voor hulpdiensten, zodat er feitelijk een gevaar voor de gezondheid kan ontstaan. Ook is de verkeersveiligheid in het geding. Ik heb daarom besloten het gebruik van landbouwvoertuigen bij demonstraties in Nijmegen nu even niet meer toe te staan”.

Ook in het Noorden is het verboden met trekkers op de openbare weg te demonstreren. De veiligheidsregio’s Groningen, Drenthe en Friesland nemen zondag, waarschijnlijk in de namiddag, een besluit over een mogelijke verlenging van dit verbod. Daar lopen de ‘tractorverboden’ maandag om 07.00 uur af.

Actiegroep Farmers Defence Force ving donderdag nog bot bij de rechtbank in Groningen. Zij wilden via een kort geding het verbod van tafel krijgen, omdat een veiligheidsregio niet bevoegd zou zijn om dat op te leggen. De rechter was het daar niet mee eens en oordeelde dat de veiligheidsregio zo’n verbod wel mag opleggen.

Sinds vrijdagavond is het ook in de regio IJsselland in Overijssel verboden om met landbouwvoertuigen te demonstreren. De veiligheidsregio nam dit besluit nadat vrijdagochtend het distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle met tientallen tractoren urenlang is geblokkeerd. Door het boerenprotest konden 230 winkels van Albert Heijn niet worden bevoorraad. In IJsselland geldt het verbod tot vrijdag 17 juli 18.00 uur.