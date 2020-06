Demonstratie tegen politiegeweld op Erasmusbrug

In Rotterdam wordt de demonstratie van actiegroep BlackLivesMatter tegen politiegeweld tegen zwarte mensen woensdag onder meer op de Erasmusbrug gehouden. Dat heeft burgemeester Ahmed Aboutaleb dinsdagavond besloten.

Als locatie van de manifestatie is het voetgangersgedeelte van de Erasmusbrug, het Glitterplein en het Wilhelminaplein aangewezen. Alleen tussen 17.00 uur en 18.30 uur mag er daar worden gedemonstreerd. De gemeente Rotterdam roept de demonstranten op zich te houden aan de afstandsregels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De Rotterdamse afdeling van BlackLivesMatter laat in een verklaring weten niet uit te zijn op geweld en confrontatie, maar wil een vreedzaam protest „waar we een krachtig statement maken tegen politiegeweld en institutioneel racisme in Rotterdam”.

Burgemeester Aboutaleb zei dinsdagavond in Nieuwsuur dat er wel veel politie in de stad zal zijn, maar „dat zij de demonstranten zullen coachen en hen zullen aanspreken als zij zich misdragen”. „Maar ik ga ervan uit dat dat niet nodig is”, aldus Aboutaleb. De boa’s voeren woensdag actie in Rotterdam en delen geen boetes uit.

In Den Haag en Groningen verliepen demonstraties van Black Lives Matter dinsdag rustig.