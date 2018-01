Deftig of gezellig poseren met Kees van der Staaij

Debatteren, vragen stellen, lobbyen. Verstandelijk beperkten maakten er dinsdag echt een politieke avond van in Ede. Het hoogtepunt? De fotosessie met Kees.

Elke dinsdagavond komen enkele tientallen mensen met een verstandelijke beperking naar Ede voor een bijeenkomst van De Schakel. Doel: het onderhouden van de schoolse vaardigheden en onderlinge contacten. Bezoekers werken in groepen aan een thema. Maar deze avond komt er een spreker. En wat voor een.

Schakel

Corine Geneugelijk, coördinator van De Schakel, stuurde onlangs een mail naar de SGP of iemand langs wilde komen om iets te vertellen over politiek. Groot was de verrassing toen bleek dat SGP-leider Van der Staaij zelf kwam.

Hij is dinsdagavond op de voorste rij gaan zitten, aan het middenpad. De stoel naast hem is al snel bezet, door Marius, die speciaal voor deze avond een oranje sjaal heeft omgedaan. Rick pakt gauw een stoel achter uit de zaal en zet die vooraan in het gangpad. Zo, dat is geregeld, hij zit ook naast Van der Staaij.

Juf Geneugelijk opent de avond met Schriftlezing en gebed. Maar er moet ook gezongen worden. Als er iemand jarig is geweest, mag diegene traditioneel een psalmvers opgeven. Een van de bezoekers heeft echter een beter idee. „Ik vind eigenlijk: Kees is hier te gast, dus die mag een psalm zeggen.” Luid gejoel: iedereen is voor.

Zondagsrust

Tijdens het eerste deel van de avond vertelt Van der Staaij over zijn werk. Het gaat er interactief aan toe. „Weten jullie wat belangrijk is voor de SGP?” „Vergaderen!” „En waarover vergaderen we dan?” „Over de zondag!” Zondagsrust is een thema dat steeds terugkomt deze avond. „Wat vindt u van de regel dat winkels die niet open willen 500 euro boete moet betalen per maand?” vraagt Mark. „Ik vind dat onzin.” „Ik ook”, zegt Van der Staaij, en hij legt uit hoe zijn partij er iets aan probeert te doen.

De pauze is voor veel bezoekers het hoogtepunt van de avond. Eén voor één mogen ze op de foto met Van der Staaij. „Wil je deftig of gezellig?” vraagt hij. De meesten gaan voor gezellig. De SGP-leider lacht op de dertigste foto nog even breeduit als op de eerste.

Willem-Alexander

Na de pauze is het tijd voor het vragenhalfuurtje. Er komen allerlei onderwerpen aan bod. Een bezoeker vertelt dat hij van orgel spelen houdt, maar er vraagt ook iemand of Van der Staaij wil zorgen dat koning Willem-Alexander een keer langskomt bij De Schakel. „Dat kan ik niet regelen”, lacht hij. „Misschien moet juf Geneugelijk hem maar eens een mailtje sturen.”

Sommige bezoekers gebruiken hun spreektijd om te benadrukken dat winkels en benzinestations op zondag dicht horen te zijn. Hennie heeft een vraag over vuurwerk. „Er is dit jaar weer 68 miljoen de lucht in geschoten. Waarom kunnen ze dat geld niet bewaren voor arme mensen?” Een heel terechte vraag, vindt Van der Staaij. En er zijn nog meer politieke vragen. „Ik wil dat u eens meer parkeerplaatsen gaat bouwen bij Lindelaan 7 in Opheusden.” „Dat is eigenlijk iets waar de gemeente Nederbetuwe over gaat, dus dan moet je bij meneer Van Leeuwen van de plaatselijke SGP zijn. Weet je wat, anders bel ik hem zo wel even.”

Helaas neemt Van Leeuwen niet op. Even later, als de avond net is afgelopen, krijgt Van der Staaij een berichtje: „Ik bel je zo terug”, schrijft hij. Wordt vervolgd dus.