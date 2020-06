Dag van de waarheid voor Scherpenzeel: wel of geen fusie

Voor Scherpenzeel is donderdag de dag van de waarheid. Vinden Gedeputeerde Staten van Gelderland de meerjarenvisie van het college stevig genoeg, zodat de gemeente zelfstandig kan blijven? Of volgt toch een fusie met Barneveld?

Zelfvertrouwen kan de wethouders van Gemeentebelangen Scherpenzeel (GBS) en de SGP niet ontzegd worden. Ze zijn „trots op de robuuste koers” die zij hebben uitgezet, zeiden zij vorige week bij de presentatie van hun kadernota.

GS verlangen een gedegen financiële toekomstvisie, anders is fusie de enige optie. Daarvoor wordt 1 januari 2023 al als datum genoemd. Commissaris van de Koning John Berends en gedeputeerde Jan Markink maken donderdag hun oordeel bekend en geven ’s avonds zowel in Barneveld als in Scherpenzeel in een bijzondere raadsvergadering een toelichting.

Scherpenzeel doet het nog niet zo verkeerd, vindt wethouder Henny van Dijk (GBS): „Bij ons voorzieningenniveau likt menige gemeente haar vingers af. En juist door onze kleinschaligheid kunnen we met sociale regelingen maatwerk organiseren dicht bij de mensen thuis. Zo zijn we problemen voor en dat loont.”

Door de focus op al het goede had de gemeente wel te weinig oog voor haar kwetsbaarheden, erkent SGP-collega Izaäk van Ekeren. „We pakken nu onze zwakkere plekken aan. Een duurzaam en zelfstandig Scherpenzeel blijft de beste, meest logische en efficiëntste manier om onze ambities te realiseren.”

Er komen onder meer ambtenaren bij, wat jaarlijks 1,6 miljoen euro extra vergt. Keerzijde is een belastingverhoging voor de Scherpenzelers van gemiddeld 90 euro per huishouden, die in vier jaar tijd wordt doorgevoerd. Voor de langere termijn rekent het college op 15 tot 20 miljoen euro extra inkomsten door de bouw van circa 1000 woningen.

Een nieuw gemeentehuis (of renovatie van het bestaande pand) acht het college niet nodig, de gemeentelijke organisatie verhuist naar Kulturhus De Breehoek. Deze voorziening, waar ook sportverenigingen gebruik van maken, heeft een jaarlijks exploitatietekort van bijna 3 ton en is, zo geeft het college toe, „eigenlijk een maatje te groot” voor Scherpenzeel. De Breehoek wordt verbouwd voor gemeente, bibliotheek en welzijnswerk. Dat levert huur op, waardoor de exploitatie verbetert. Ook hoeft dan minder op de bibliotheek te worden bezuinigd.

ChristenUnie-fractievoorzitter Marieke van de Beek-Lindhout is minder enthousiast. „De kadernota is wel erg beleidsarm. Voor 2021 worden nog wat zaken opgepakt, daarna amper meer. Zonder nieuw beleid maak je geen extra kosten. Zo kan ik het financiële plaatje ook sluitend krijgen. Het opknappen van het centrum wordt bijvoorbeeld uitgesteld tot na 2024. Van de bibliotheek blijft niet veel meer over dan een kantoortje en wat boekenkasten in de centrale hal.”

Het woningbouwprogramma roept bij Van de Beek ook vragen op. „Een groei van het aantal woningen met 25 procent, wat doet dat met de veelgeprezen dorpsidentiteit? Terwijl de gemeenteraad onlangs de plaatselijke woningbehoefte tot 2030 nog vaststelde op 230. Dit is niet realistisch. De gemeente heeft er bovendien de gronden niet voor. Die moeten nog worden aangekocht.”

Een zelfstandig Scherpenzeel is niet in het belang van de Scherpenzelers, schreven de fracties van CU, CDA en Pro Scherpenzeel afgelopen voorjaar aan de provincie. Van de Beek: „We kennen de denkrichting van GS. In de kadernota vind ik geen aanknopingspunten om onze keuze te heroverwegen. Het zou me verbazen als GS dat anders zien.”