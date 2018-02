D66 Amsterdam stelt vragen over „homofobe” pinksterpredikant

Vermeend homofobe uitspraken van de Ghanese predikant E. Koney (54) leidden afgelopen week tot vragen van D66-raadslid Vroege aan de Amsterdamse burgemeester Van Aartsen.

„Als ik van de kansel mag verbieden dat mijn zoon drugsdealer wordt, dan mag ik ook tegen hem zeggen dat hij niet homoseksueel moet worden. (…) Homoseksualiteit en criminaliteit zijn hetzelfde.” Deze uitspraken deed Koney, predikant in een Ghanese pinksterkerk in de Bijlmer, afgelopen zondag in een bijdrage van Nieuwsuur over de Ghanese gemeenschap in de Amsterdamse wijk.

Twee dagen later verscheen een interview met Koney op de website NAPnieuws.nl. Daarin herhaalde de predikant: „Ik houd van iedereen, maar ik moet mensen wijzen op de gevaren van zonden als drinken, gokken en homoseksualiteit.”

„Ik heb homoseksualiteit en criminaliteit niet vergeleken als twee strafbare zaken, maar beide horen niet bij het leven van een christen”, verklaart Koney zijn omstreden uitspraken desgevraagd. „Ik ben niet homofoob. Ik heb vrienden die homo zijn. Ik heb ze lief en God heeft ze lief, maar hun homoseksualiteit is niet bijbels.”

D66’er Vroege vindt de uitspraken in Nieuwsuur „abject”. Hij stelde waarnemend burgemeester Van Aartsen donderdag schriftelijk een lijst met negen vragen. „De vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst zijn een groot goed. Wat Koney zegt is niet strafbaar; hij roept niet op tot geweld. Wat ik me echter afvraag, is hoe het kan dat deze homofobe man door de gemeente Amsterdam bijvoorbeeld als taakstrafbegeleider is aangesteld.”

In de uitzending van Nieuwsuur is inderdaad te zien hoe Koney in de kerk met jongeren om tafel gaat die een taakstraf moeten uitvoeren. Vroege: „Hoe kan het dat de overheid jongeren die op het rechte pad moeten worden gebracht worden overgeleverd aan iemand met duidelijke homofobe opvattingen?”

Vroege vraagt het college van burgemeester en wethouders ook hoe het kan dat Koney in het verleden onder andere van de politie Amsterdam een onderscheiding heeft gehad. „In het licht van de vele homofobe geweldsincidenten in Amsterdam en het toenemende gevoel van onveiligheid door de LHBTI-gemeenschap, vindt de fractie van D66 een flirt van de politie met openlijke homofobe personen alles behalve wenselijk”, staat in de brief.

In het interview met NAPnieuws staat ook dat Koney verteld zou hebben dat hij een lesbische vrouw bekeerd heeft. In het artikel vertelt de predikant dat hij veel met haar gepraat heeft en dat ze nu „een normaal leven” heeft, wil trouwen met een man en kinderen wil krijgen. „Die bekering slaat niet op haar geaardheid, maar ik bedoelde dat ze nu christen is”, verdedigt Koney zich. „Ik heb haar trouwens niet bekeerd, dat kan God alleen.”