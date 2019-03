Cultuur en sport splijtzwammen voor Gelderse christelijke politiek

De drie lijsttrekkers van de christelijke partijen in Gelderland laten zich niet makkelijk uit elkaar drijven. Maar ten aanzien van topsport en cultuur verschillen de meningen behoorlijk. En onder het vergrootglas zijn er vooral nuances te ontdekken.

De wielerronde van Italië, de Giro d’Italia, startte in 2016 in Gelderland. Kosten: 12,4 miljoen euro. Coalitiepartij CDA steunde graag de provinciale bijdrage van 5 miljoen euro om het evenement naar de provincie te halen.

De oppositiepartijen ChristenUnie en SGP verafschuwden deze keuze echter. „Zo veel gemeenschapsgeld voor de Giro, terwijl amateursportclubs de deuren moeten sluiten, is een onverantwoorde keuze”, stelt ChristenUnielijsttrekker Dirk Vreugdenhil desgevraagd.

Hij en zijn SGP-collega Klaas Ruitenberg hekelen ook de komst van het WK volleybal in 2022 naar Gelderland, wat in totaal 21 miljoen euro gaat kosten. SGP’er Ruitenberg steunt overigens amateur- of breedtesport, „mits de zondag niet wordt ontheiligd.”

Belang topsport

CDA-lijsttrekker Gerhard Bos daarentegen is overtuigd van het belang van topsport. „Dat inspireert om aan sport te doen, zorgt voor vernieuwingen in de voeding en uitrusting, zoals de klapschaats, draagt bij aan Gelder- land als aantrekkelijke leefomgeving en zorgt voor verbinding tussen mensen.” Vreugdenhil houdt echter voet bij stuk. „Topsport kost klauwen met geld.”

Het CDA is voor de subsidiëring van culturele evenementen, zoals de jaarlijkse steun van een half miljoen euro voor de balletgroep Introdans. Statenlid Bos: „Internationaal gezien is dit een topgezelschap. Mensen worden door de voorstellingen geraakt.”

Zowel ChristenUnie als SGP stemde tegen de subsidie. Ruitenberg: „De SGP stemt elk jaar om principiële redenen tegen de begroting met subsidies voor toneel, ballet en dans.”

Woningbouw

Kleinere verschillen tussen de drie christelijke partijen zijn er op het gebied van landbouw en woningbouw.

Zo willen CDA en SGP de provinciale grip op gemeentelijke bouwplannen verminderen. CDA’er Bos: „Als je goed kijkt, zie je verschillen. De ChristenUnie lijkt meer vanuit de provincie te willen regelen. Voor ons hoeft dat niet. Gemeenten weten prima wat er nodig is. Alleen is het voor overheden soms lastig beleidsterreinen los te laten.”

CU’er Vreugdenhil: „Wij willen inderdaad iets meer sturing op het terrein van de woningbouw. Gemeenten hebben soms te oude plannen die niet meer aansluiten op de behoeften in de samenleving.” Ruitenberg: „De SGP wil de provinciale regels meer loslaten, en de gemeenten huizen laten bouwen in verband met de enorme woningnood.”

CDA en SGP lijken volgens de stemhulpen Kieskompas, Stemwijzer en MijnStem iets meer voor de landbouw te willen opkomen dan de ChristenUnie. Zijn CDA en SGP tegen een verbod op zonnepanelen op landbouwgrond, voor de CU gaat dat te ver. Ook willen SGP en CDA geen landbouwgrond aan natuurontwikkeling opofferen, terwijl de ChristenUnie die deur openhoudt. Verder zijn SGP en CDA tegen een vermindering van het aantal dieren in de intensieve veehouderij, terwijl de CU die mogelijkheid openlaat.

CU’er Vreugdenhil poneert echter dat zijn partij juist wel opkomt voor de landbouw. „Wij hebben juist de herwaardering van boeren als speerpunt in de campagne. Boeren zijn belangrijk voor de voedselproductie en lopen voorop in verduurzaming en dierenwelzijn. CDA, SGP en CU staan qua landbouw dicht bij elkaar, maar hebben vooraf soms de stemhulpen net iets anders ingevuld.”

Ruitenberg zoekt het verschil in opstelling in de samenstelling van de achterban. „SGP en ook CDA hebben meer kiezers uit de agrarische hoek. De CU moet het steeds meer hebben van de evangelische stemmers, die meer in de steden wonen.”

Vreugdenhil stelt dat CU en SGP juist in het landbouwdossier de afgelopen vier jaar gezamenlijk optrokken. Ruitenberg denkt echter dat de CU in het algemeen meer met links meestemde. Vreugdenhil: „Ik herken me niet in die links-rechtsverdeling.”

Eengezind

De drie lijsttrekkers roemen de punten waarbij hun partijen de recente periode wel eensgezind optrokken, zoals het verminderen van drugsafval, de uitbreiding van Museum Sjoel Elburg en de restauratie van kerkelijk erfgoed. Vreugdenhil: „Dit is eigen aan de provinciale politiek: minder elkaar vliegen afvangen, maar juist elkaar op de inhoud vinden.”

Dit is het vijfde en laatste deel in een serie over hete hangijzers in de provincie.