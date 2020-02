Crisisexpert: RIVM moet meer inspelen op behoefte aan praktische tips rond corona

De nadering van het coronavirus vraagt om praktische handreikingen, vindt crisisexpert Marco Zannoni. Mensen hebben behoefte aan duidelijkheid. Het RIVM kan de komende dagen een inhaalslag maken.

De houding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) rond corona is tot nu toe terughoudend. Mondjesmaat komt er nieuwe informatie, drastische maatregelen bleven nog uit.

Wat vindt u van deze houding?

Zannoni, directeur bij het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement: „Ik vertrouw erop dat de experts van de RIVM de ernst van de situatie goed kunnen inschatten. Ze nemen nooit symbolische maatregelen, altijd gestuurd door de informatie die op dat moment bekend is. Er is echter een verschil tussen wat de experts vertellen en wat de burgers willen weten. Burgers hebben op dit moment vooral behoefte aan praktische informatie. Straks komen mensen massaal terug van hun vakantie. Werkgevers vragen zich af wat ze met deze werknemers moeten. Ziekenhuismedewerkers hebben vragen, scholen hebben vragen. Daar moet het RIVM op inspelen.”

Hoe?

„Bijvoorbeeld door de informatie op één plek neer te zetten. Nu is de berichtgeving rond corona op veel plekken te vinden: in de media, bij het RIVM, de GGD, op websites als crisis.nl. Ik heb eerder gepleit voor een tv-special waarin het gaat over wat er moet gebeuren als corona daadwerkelijk in Nederland arriveert. Waarom kan zo’n uitzending niet nu vast, voor de eerste besmetting in Nederland? Het helpt denk ik om nu vast te bedenken wat er gaat gebeuren als het zover is.”

De tactiek van het RIVM zou kunnen zijn om niet onnodig paniek te zaaien.

„Vanuit expertise en inhoud vind ik dat een zuiver motief. Het RIVM baseert zich op feiten en is er niet om te speculeren. Wat ik minder kan volgen, is de angst om het woord pandemie te gebruiken. Dat woord zorgt meteen voor een associatie met de Mexicaanse griep. Uit recent onderzoek bleek dat 70 procent van de wereldbevolking kans loopt op een besmetting met corona. Dat wil echter niet zeggen dat iedereen er aan overlijdt. Het is tijd om het hier over te hebben.”

Er zijn besmettingen in populaire wintersportgebieden, waar veel Nederlanders op vakantie zijn. Hadden ze wel mogen gaan?

„In Nederland is een reisverbod niet denkbaar, of er moet een goede reden voor zijn. Een reisverbod stond nu ook niet in verhouding tot de ernst van deze situatie.”