„Covid-zorg kost mensenlevens”

De ziekenhuiszorg voor Covid-patiënten zet de reguliere zorg zwaar onder druk. Uiteindelijk kost dat meer levensjaren dan het heeft opgeleverd.

Dat blijkt uit het rapport ”COVID goes cuckoo” dat adviesbureau Gupta Strategics donderdag uitbracht.

Ziekenhuiszorg voor coronapatiënten heeft in Nederland naar schatting 13.000 tot 21.000 gezonde levensjaren gered. Dat is slechts een fractie van wat het het heeft gekost: naar schatting 100.000 tot 400.000 gezonde levensjaren die zijn verloren gegaan door het uitstellen of afzeggen van reguliere zorg, zoals zorg voor mensen met kanker, hartfalen, diabetes of darmziekten.

Ook de financiële druk is „disproportioneel” hoog, stelt het onderzoeksbureau: de kosten van Covid-zorg per gewonnen gezond levensjaar zijn 100.000 tot 250.000 euro. Deze bedragen omvatten zowel de directe kosten voor Covid-ziekenhuiszorg –à 7000 tot 23.000 euro per gewonnen levensjaar– als de toegenomen kosten voor de reguliere zorg.

Dat is tot wel een factor drie hoger dan de huidige bovengrens van 80.000 euro die Zorginstituut Nederland hanteert voor de kosteneffectiviteit van nieuwe medisch specialistische behandelingen.

Gezien deze gegevens is het „onwenselijk om de manier waarop we Covid-zorg tot nu toe leverden nog langer zo door te zetten”, stelt het rapport. „We moeten deze periode van relatieve rust gebruiken om een grondig onderbouwd deltaplan te ontwikkelen voor zowel Covid-zorg als reguliere zorg. Daarbij moeten we de afweging van nieuwe en tot voor kort lastig bespreekbare keuzes niet schuwen. Denk aan centrale gespecialiseerde Covid-faciliteiten, centrale capaciteitsplanning, triage van reguliere zorg gebaseerd op effectiviteit en efficiëntie, versnelde adoptie van nieuwe zorgmodellen en acceptatie van structureel hogere zorgkosten.”