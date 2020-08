Coronaherdenking Heerde afgelast om coronaregels

De herdenking van slachtoffers van de coronacrisis in het Gelderse Heerde gaat niet door, omdat minister-president Mark Rutte eerder deze week opriep om vooral voorzichtig te blijven met bijeenkomsten waar meer mensen bij elkaar komen. Uitvaartcentrum Memento Mori, dat de herdenkingsbijeenkomsten had georganiseerd, vindt het daarom te risicovol om nu tweemaal met een groep van vijftig mensen bijeen te komen, aldus de gemeente Heerde.

Heerde was in de eerste maanden van de coronacrisis een brandhaard. Er zijn tientallen mensen overleden aan een besmetting met het virus en nog veel meer mensen werden ziek. Daarom zouden er volgende week zaterdag twee herdenkingen zijn met muziek, sprekers en foto’s van slachtoffers. In de gemeente is veel behoefte aan een gezamenlijke herdenking. Er wordt ook nagedacht over een monument.

Memento Mori organiseert de herdenking nu als „de situatie rondom corona in Nederland dit volledig veilig toelaat”, laat de gemeente weten.