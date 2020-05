Coronacrisis zet streep door vakantie voor kwetsbaar kind

Ze groeien op in achterstandssituaties in landen als Duitsland, Frankrijk, Polen en Oekraïne. Deze zomer zouden ze enkele weken in Nederland doorbrengen, veelal in gastgezinnen. De coronacrisis zet een streep door de vakantiereizen voor kwetsbare kinderen.

„Wil je deze zomer weer komen?” vroeg een gastgezin aan een kind uit Berlijn dat vorig jaar voor het eerst bij hen logeerde. „Ik wil blijven komen totdat ik twintig ben”, reageerde de jongen enthousiast. Door de coronacrisis moet hij deze zomer echter thuisblijven.

Sjoukje van Zuylen van Pax Kinderhulp hoorde het verhaal nadat het besluit viel de komende vakantiereizen te annuleren. „De teleurstelling is groot”, aldus de woordvoerder van de organisatie die het welzijn van kwetsbare kinderen wil bevorderen.

Deze zomer zouden er onder andere zo’n 200 kinderen uit Berlijn en 50 tot 60 uit Polen naar Nederland komen. Sommigen zouden in een groepsaccommodatie verblijven, anderen in gastgezinnen. „Alles was voorbereid, maar er was te veel onduidelijkheid over wat er wel of niet mogelijk is.”

Gastgezinnen reageren verschillend op het bericht dat de vakanties niet door kunnen gaan, zegt Van Zuylen. „Sommigen zeiden: „Laat de kinderen maar komen.” Zij merken in hun regio weinig van corona, al hebben ze wel met de beperkende maatregelen te maken. Maar in bijvoorbeeld Brabant is het een ander verhaal. Daar is een van onze gastouders overleden aan corona.”

Onverantwoord

Europa Kinderhulp organiseert eveneens vakanties voor kinderen die bijvoorbeeld te maken hebben met (sociale) armoede. De organisatie, die in 2021 zestig jaar bestaat, zou deze zomer zo’n 750 kinderen uit Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Oekraïne, België en Nederland enkele weken ontspanning bieden in een vakantiegezin. Voor het eerst sinds de oprichting zag de stichting zich genoodzaakt de reizen te annuleren. „Het is onverantwoord om groepen kinderen in bus, trein of vliegtuig door Europa te verplaatsen. Het is meer dan jammer, maar gezondheid komt op de eerste plaats. We willen niet verantwoordelijk zijn voor besmettingen”, zegt bestuurslid Otte Verbeek.

„We hebben overleg gehad met het RIVM. Het is onrealistisch dat de coronamaatregelen zodanig worden versoepeld dat de reizen deze zomer alsnog doorgang kunnen vinden. Voor zowel de betrokken organisaties in het buitenland als voor de Nederlandse gezinnen wilden we duidelijkheid scheppen.”

Ook Stichting Rusland Kinderhulp, die ruim 25 jaar vakanties aanbiedt aan kinderen en tieners uit Wit-Rusland, annuleerde de geplande reis. Voorzitter Klaas Koops zegt dat zijn organisatie zich in toenemende mate richt op activiteiten in de Russische regio, zoals landbouwprojecten bij scholen. Toch zouden er deze zomer nog zo’n tien bussen met kinderen, ouders en leerkrachten naar Nederland komen. „Maar Wit-Rusland zit op dit moment midden in een corona-uitbraak.”

Dat de reizen niet doorgaan, heeft veel impact op de kinderen die via Europa Kinderhulp op vakantie zouden gaan, beseft Otte Verbeek. „De Belgische kinderen bijvoorbeeld zitten vanwege de coronacrisis al lang thuis. In het gunstigste geval kunnen ze nog een maand naar school en daarna hebben ze acht weken vakantie. Dan zitten ze weer thuis, bijvoorbeeld met vijf broertjes en zusjes en een moeder die haar gezin niet goed aan kan. Wij wilden die periode juist onderbreken en ervoor zorgen dat ze in een stabiel vakantiegezin de liefde en aandacht krijgen die ze thuis missen.”

Kerstvakantie

Een deel van de kinderen die via Pax Kinderhulp op vakantie zou gaan, verblijft in eigen land in kindertehuizen of woongroepen. „Wat me het meest aan het hart gaat, zijn degenen die bij een of beide ouders of bij een ander familielid wonen”, zegt Sjoukje van Zuylen. „Ze leven in een sociaal zwak milieu en hun wereld is vaak klein. Er wordt weinig met hen ondernomen. Deze zomer zitten ze misschien nog meer dan anders achter de computer.”

Van Zuylen hoop dat een geplande reis voor Berlijnse kinderen in de kerstvakantie wel door kan gaan. „Straks hebben ze het extra nodig om er even uit te kunnen.” Ook Rusland Kinderhulp houdt de mogelijkheid open dat er in de kerstvakantie twee of drie bussen naar Nederland komen.

Otte Verbeek van Europa Kinderhulp hoopt dat de annulering van de zomerreizen eenmalig is. „We hebben plannen klaarliggen om nieuwe vakantiegezinnen te werven. Uit Berlijn bijvoorbeeld zouden dit jaar ruim 200 kinderen komen, maar als we genoeg vakantieouders hebben, zouden het er ook 100 meer kunnen zijn. Het zou mooi zijn als we volgend jaar een groter aantal kinderen een onbezorgde vakantie kunnen bieden.”