Coronacrisis: Trouwjurk van Janine (21) weer de kast in

Ze hadden zo uitgezien naar de grote dag. Maar de coronacrisis gooit roet in het eten. Het trouwfeest van Klaas Hogenhout (24) en Janine van Voorthuijsen (21) gaat vrijdag niet door. Ze huwen alleen voor de wet.

Ja, Janine heeft wel even wat tranen gelaten. Afgelopen weekend werd duidelijk dat een trouwerij met alles erop en eraan er komende vrijdag beslist niet in zit. Zondag belde Het Uilenbos, het restaurant in Lunteren waar het jonge paar de bruiloft zou houden. De vervelende boodschap: Het feest gaat niet door. Vanwege de coronacrisis moet Het Uilenbos op last van de overheid dicht, net als duizenden andere horecagelegenheden in Nederland. „Het is ontzettend jammer”, vertelt Janine maandag. „Je leeft toe naar zo’n mooie dag. Maar het uitstel is echt een kwestie van overmacht.”

Voor de jonge trouwlustigen was er werk aan de winkel. Allerlei mensen moesten worden afgebeld. „Zoals de dominee vanwege de kerkdienst die niet door gaat”, zegt Janine, verbonden aan de hersteld hervormde gemeente van Achterberg, nabij Rhenen. Of de bakker die de bruidstaart zou maken.

Fotograaf

Met enkele getuigen en een paar familieleden zullen Klaas en Janine komende vrijdag alleen voor de wet trouwen in het gemeentehuis van Ede. Alleen op dat moment laat de fotograaf zich even zien.

Na die plechtigheid vertrekt het kersverse paar naar hun eigen woning in Rhenen. „Daar komen we bij elkaar met een paar directe familieleden. Er is koffie met gebak.”

De bruid zal komende vrijdag geen trouwjurk dragen. „Die kan weer opgevouwen terug de kast in.”

Klaas, stratenmaker, en Janine, werkzaam in de gehandicaptenzorg, zagen afgelopen week de bui al hangen. „Er werden steeds meer maatregelen genomen om verspreiding van het virus te remmen.”

Doorschuiven

Het stel wil niet blijven treuren. „Het mooie is dat de horecagelegenheid en ook al onze leveranciers, zoals de bakker van de bruidstaart, bereid zijn hun diensten door te schuiven naar een nieuwe datum. Eerst moet het gevaar van het coronavirus geweken zijn. We willen het bruiloftsfeest niet nog een keer doorschuiven.”

Ze ziet ook lichtpuntjes. „Ik ben heel blij dat wijzelf en ook onze familie nog niet het coronavirus hebben opgelopen.” En: „We hopen dat het taartje bij de koffie vrijdag heel lekker is. We proberen er toch wat moois van te maken. En in ieder geval kunnen we vanaf vrijdag samen in ons huisje in Rhenen wonen.”